Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബിഹാറിൽ വനിതാ തൊഴിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 8:32 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 8:32 PM IST

    ബിഹാറിൽ വനിതാ തൊഴിൽ പദ്ധതി അലവൻസ് 10,000ൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷമായി ഉയർത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ബിഹാറിൽ വനിതാ തൊഴിൽ പദ്ധതി അലവൻസ് 10,000ൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷമായി ഉയർത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    പട്ന: ബിഹാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വനിതകൾക്കായുള്ള തൊഴിൽ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകി വരുന്ന തുക 10,000ൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷമായി ഉയർത്തി. മന്ത്രി സഭാ ചർച്ചക്ക് ശേഷം സോഷ്യൽമീഡിയ വഴി മുഖ്യ മന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ആണ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചത്. പദ്ധതി പ്രകാരം 10,000 രൂപ ആദ്യ ഗഡുവായി ലഭിച്ചവർക്ക് ആറുമാസത്തിനു ശേഷം അധിക സഹായം ലഭിക്കും. വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് തുക എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചു എന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഇത്.

    സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ 1 കോടി 56 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കാണ് സർക്കാർ 10,000 രൂപയുടെ ധന സഹായം നൽകിയതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nitish KumarBiharEmployment SchemeLatest News
    News Summary - Bihar increases women employment scheme allowance from Rs 10,000 to Rs 2 lakh
    Similar News
    Next Story
    X