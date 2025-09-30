Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:00 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:00 PM IST

    ബിഹാറിൽ ആകെ 74.2 ദശലക്ഷം വോട്ടർമാർ; എസ്ഐആർ വഴി 48 ലക്ഷം വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കി

    Bihar,Voters,74.2 million,Excluded,48 lakh,SIR (Systematic Identification and Removal), ബിഹാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ, എസ്​ഐആർ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം


    ബിഹാർ: ബിഹാറിലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങി, എസ്‌ഐആറിനും എതിർപ്പുകൾക്കും ശേഷം 48 ലക്ഷം പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തുആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിലേക്ക് വ്യക്തികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നുവരെ പരാതികളും എതിർപ്പുകളും സമർപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്കമീഷൻ (ഇസി) ചൊവ്വാഴ്ച ബിഹാറിലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി, മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് സ്‌പെഷൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്‌ഐആർ) ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 48 ലക്ഷം പേരുകൾ ഒടുവിൽ ഒഴിവാക്കി.

    ‘എസ്ഐആർ ന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, 2025 സെപ്റ്റംബർ 30 ലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏതൊരു വോട്ടർക്കും voters.eci.gov.in എന്ന ലിങ്ക് വഴി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ അവരുടെ പേര് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.എസ്ഐആർ പ്രകാരം, ആഗസ്റ്റ് 1 ന് ഒരു കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, പക്ഷേ പരാതികൾക്കും എതിർപ്പുകൾക്കും തിരുത്തുകൾക്കും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു വരെ സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 74.2 ദശലക്ഷമാണ്. എസ്‌ഐ‌ആറിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്:എസ്‌ഐ‌ആർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, 2025 ജൂൺ 24 ന് പട്ടികയിൽ 78.9 ദശലക്ഷം വോട്ടർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.മരണം, താമസസ്ഥലം മാറ്റം, രണ്ടുതവണ പേര് ഉൾപ്പെട്ടവ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ 6.5 ദശലക്ഷം ആളുകളെ പിന്നീട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിലെ കരട് എസ്‌ഐ‌ആർ പട്ടികയിൽ ഈ എണ്ണം 72.4 ദശലക്ഷമായിരുന്നു. പിന്നീട് സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ യോഗ്യരല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് 36.6 ദശലക്ഷം ആളുകളെ കൂടി നീക്കം ചെയ്തു. ആക്ഷേപങ്ങളിലും പരിശോധനയിലും യോഗ്യരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 21.53 ലക്ഷം പേരുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. അവസാനമായി,വെട്ടിമാറ്റിയതും (65 ലക്ഷം + 36.6 ദശലക്ഷം = 68.66 ലക്ഷം) കൂട്ടിച്ചേർത്തതും (21.53 ലക്ഷം) കണക്കാക്കിയ ശേഷം, 2025 സെപ്റ്റംബർ 30 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് അന്തിമ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 74.2 ദശലക്ഷമായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു യോഗ്യനായ വ്യക്തിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസം മുമ്പ് വരെ അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കൂടാതെ മാസാവസാനമോ നവംബർ ആദ്യമോ ആദ്യ റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നേക്കാം. കൂടാതെ, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഒരാൾ തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ, 1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 24 പ്രകാരം ജില്ല മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ആദ്യ അപ്പീലും സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് മുമ്പാകെ രണ്ടാമത്തെ അപ്പീലും സമർപ്പിക്കാം.

    ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ അവസാനം നടക്കുന്ന ഛാത്ത് ഉത്സവത്തിന് ശേഷം ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് കമീഷൻ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 28 വരെ ഛാത്ത് പൂജ ആഘോഷിക്കും, ഒക്ടോബർ അവസാനമോ നവംബർ ആദ്യ വാരമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാം.ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് നിരീക്ഷകരുടെ ഒരു വിശദീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും മറ്റിടങ്ങളിലെ ചില ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ കുറഞ്ഞത് 470 നിരീക്ഷകരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22 വർഷത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ പ്രത്യേക പരിഷ്കരണം (എസ്.ഐ.ആർ) പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്. എസ്.ഐ.ആറിനെ ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും തമ്മിൽ ചൂടേറിയ വിവാദങ്ങളും നടന്നിരുന്നു.

    വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്, അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കും. പൗരത്വ തെളിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് കമീഷനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ആധാർ സ്വീകരിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടു.കോൺഗ്രസ് എം.പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ‘വോട്ട് ചോരി’ എന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന്, ബിഹാർ എസ്‌ഐആർ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യഥാർഥ പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

    ആഗസ്റ്റിൽ വിളിച്ച വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ കമീഷൻ ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ തള്ളുകയും യോഗ്യരായ ഒരു പൗരനെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.ബിഹാറിലെ നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി നവംബർ 22 ന് അവസാനിക്കും, അതായത് പുതിയ സർക്കാർ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ളിൽ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം. കഴിഞ്ഞ തവണ, 2020 ൽ, നവംബർ 10 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

