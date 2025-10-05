Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഛഠ് പൂജക്ക് പിന്നാലെ...
    India
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 7:04 AM IST

    ഛഠ് പൂജക്ക് പിന്നാലെ ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി
    ഛഠ് പൂജക്ക് പിന്നാലെ ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് 68.66 ല​ക്ഷം ​പേ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ക​യും 21.53 ല​ക്ഷം പേ​രെ ​കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​തെ ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക്. ദീ​പാ​വ​ലി​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ’ഛഠ് ​പൂ​ജ’​ക്ക് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ അ​തി​ന് ത​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും ന​ൽ​കി. ഈ ​മാ​സം 25നും 28​നു​മി​ട​യി​ലാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ഛഠ് ​പൂ​ജ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കു​പോ​യ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഛഠ് ​പൂ​ജ​ക്ക് ബി​ഹാ​റി​​ലേ​ക്ക് വ​രു​മെ​ന്നും അ​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഛഠ് ​പൂ​ജ​ക്ക് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഈ​മാ​സം ര​ണ്ടാം വാ​ര​മെ​ങ്കി​ലും ക​മീ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഈ ​മാ​സം ഒ​മ്പ​തി​ന് ബി​ഹാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ബി​ഹാ​റി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ സു​ഖ്ബീ​ർ സി​ങ് സ​ന്ധു, വി​വേ​ക് ജോ​ഷി എ​ന്നി​വ​ർ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ആ​ർ.​ജെ.​ഡി, സി.​പി.​ഐ (എം.​എ​ൽ) തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തൊ​ന്നും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി, ബി.​ജെ.​പി, ബി.​എ​സ്.​പി, സി.​പി.​എം, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, നാ​ഷ​ന​ൽ പീ​പ്പി​ൾ​സ് പാ​ർ​ട്ടി, സി.​പി.​ഐ (എം.​എ​ൽ), ജ​ന​താ​ദ​ൾ യു​നൈ​റ്റ​ഡ്, ലോ​ക്ജ​ൻ​ശ​ക്തി പാ​ർ​ട്ടി (രാം ​വി​ലാ​സ്), ആ​ർ.​​ജെ.​ഡി, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ലോ​ക്ജ​ൻ​ശ​ക്തി പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നീ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യം വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionVoter Listchhath pujaBihar elections
    News Summary - Bihar elections after Chhath Puja
    Similar News
    Next Story
    X