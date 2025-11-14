ബിഹാറിൽ എൻ.ഡി.എ മുന്നേറ്റം; വൻ മുന്നേറ്റവുമായി ജെ.ഡി.യു

ബിഹാറിൽ എൻ.ഡി.എ മുന്നേറ്റം; വൻ മുന്നേറ്റവുമായി ജെ.ഡി.യുtext_fields
പട്ന: രാജ്യംഉറ്റുനോക്കുന്ന ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങി. വോട്ടെണ്ണൽ ഒരു മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ലീഡോടെ എൻ.ഡി.എ മുന്നേറുകയാണ്. ജെ.ഡി.യുവും ബി.ജെ.പിയും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. ആർ.ജെ.ഡിയുടെ കരുത്തിലാണ് ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം. ജൻസുരജ് പാർട്ടിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് മുന്നേറ്റം.
നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എയും തേജസ്വി യാദവ് നയിക്കുന്ന മഹാഗഡ്ബന്ധനും തമ്മിലാണ് പ്രധാനപോരാട്ടം. പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജൻസുരാജ് പാർട്ടിയും ഇക്കുറി ബിഹാറിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമാണ്. എക്സിറ്റ്പോളുകളെല്ലാം ബിഹാറിൽ എൻ.ഡി.എ വിജയമാണ് പ്രവചിച്ചത്.
Live Updates
- 14 Nov 2025 10:42 AM IST
2020ലെ സീറ്റുനില
2020ലെ സീറ്റുനില:
ബി.ജെ.പി 74
ജെ.ഡി.യു 43
ആർ.ജെ.ഡി 75
കോൺഗ്രസ് 19
ജെ.എസ്.പി 0
മറ്റുള്ളവർ 32
- 14 Nov 2025 9:32 AM IST
എൻ.ഡി.എ-150, ഇൻഡ്യ-74, മറ്റുള്ളവർ-4
ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.ഡി.എക്ക് വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റം. 150 സീറ്റുകളിലാണ് എൻ.ഡി.എ മുന്നേറുന്നത്. ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം 74ൽ ഒതുങ്ങി.
