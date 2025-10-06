Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:39 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:39 PM IST

    കളി മാറിയ ബിഹാറിൽ പോരാട്ടം കനക്കും

    കളി മാറിയ ബിഹാറിൽ പോരാട്ടം കനക്കും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കേ​വ​ലം 16,825 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് ചു​ണ്ടി​നും ക​പ്പി​നു​മി​ട​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ഈ ​ഒ​രു ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​വും അ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ ഇ​ക്കു​റി അ​നാ​യാ​സം വീ​ഴ്ത്താ​മെ​ന്ന് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ് കി​നാ​വ് ക​ണ്ട​ത്.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) എ​ന്ന തു​റു​പ്പു ചീ​ട്ടും​കൊ​ണ്ട് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യി​രു​ന്ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ അ​മി​ത് ഷാ ​രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ലോ​ക്സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​വു​മി​താ​ണ്. 2025 ജൂ​ണി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് 68.66 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ക​യും 21 ല​ക്ഷം പേ​രെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ബി​ഹാ​റി​ൽ ക​ളി മാ​റി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞേ, ‘ഇ​ൻ​ഡ്യ’ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​യും ബി​ഹാ​റി​ലെ​യും എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘സൗ​ജ​ന്യ’​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പോ​ലും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ള്ളൂ.

    വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യി​ലൂ​ന്നി ഇ​ൻ​ഡ്യ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം

    ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ കി​നാ​വ് ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യും ഇ​റ​ക്കി​യ അ​വ​സാ​ന അ​ട​വാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് തി​ര​ക്കി​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്ന് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​ലും പ​റ​യി​ക്കാ​നാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഫ​ലം. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ യാ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ഴേ​ക്കും ‘വോ​ട്ടു​ചോ​ർ ഗ​ദ്ദി ഛോഡ്’ (​വോ​ട്ടു ക​ള്ളാ, ക​സേ​ര വി​ടൂ) എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ബി​ഹാി​ൽ ഹി​റ്റാ​യി. വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്ക് വേ​ണ്ടി വ്യാ​ജ​മാ​യി വോ​ട്ടു​വെ​ട്ട​ലും വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ക്ക​ലും ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ട​ട​ങ്ങും മു​മ്പാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ബോം​ബ് ഇ​നി​യും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ ഏ​താ​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നീ​തി​യും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യും പാ​ലി​ക്കാ​തെ വി​വേ​ച​ന പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്ന പ​രാ​തി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​തി​നെ ക​ട​ത്തി​വെ​ട്ടു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​വു​ന്ന വോ​ട്ടു​വെ​ട്ട​ലും വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ക്ക​ലും ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ണ്ഡ​ലം തി​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഗോ​പാ​ൽ​ഗ​ഞ്ചി​ൽ 1.5 ല​ക്ഷ​വും സാ​ര​ണി​ൽ 2.24 ല​ക്ഷ​വും ബേ​ഗു​സാ​രാ​യി​യി​ൽ 1.15 ല​ക്ഷ​വും സ​മ​സ്തി​പൂ​രി​ൽ 2.18 ല​ക്ഷ​വും ഭോ​ജ്പൂ​രി​ൽ 1.41 ല​ക്ഷ​വും പു​രു​ണി​യ​യി​ൽ 1.90 ല​ക്ഷ​വും വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​ത് ഫ​ല​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കും. അ​തി​നാ​ൽ വോ​ട്ടു​ചോ​രി ത​ന്നെ​യാ​കും ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യം.

    അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ 68.66 ല​ക്ഷം പേ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ക​യും 21 ല​ക്ഷം പേ​രെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യും ജെ.​ഡി​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ ക​മീ​ഷ​നെ​പോ​ലെ അ​വ​രും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ന​ഷ്ട​മാ​യ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ​ല​രും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നെ​തി​രെ രോ​ഷം അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലു​യ​ർ​ന്നാ​ൽ ക​ളി മാ​റു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തു മു​ത​ൽ പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ല​ക്കാ​ത്ത പ്ര​വാ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യാ​യി​രി​ക്കും ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക.

    അ​നു​കൂ​ല​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ക​രു​തു​ന്ന മ​റ്റു ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ

    എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​യെ ന​യി​ച്ച നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ ജെ.​ഡി.​യു​വി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ടി സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​ടി​യ​ത്. സം​ഘ​ട​നാ മി​ക​വും ജാ​തി സ​മ​വാ​ക്യ​വും കൊ​ണ്ട് മി​ക​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ്. ചി​രാ​ഗ് പ​സ്വാ​ൻ, ജി​തി​ന​ൻ റാം ​മ​ഞ്ചി, ഉ​പേ​ന്ദ്ര കു​ഷ്വാ​ഹ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​ല്ലാം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച ജാ​തി സ​മ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം പ്ര​യോ​ജ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ​എ​ന്നി​ട്ടും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രാ​ളി​ല്ലാ​താ​യി.

    പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​വും അ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും പ്ര​തി​കൂ​ല​ഘ​ട​ക​മാ​യി തീ​ർ​ന്ന നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് പ​ക​രം വെ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു മു​ഖം ഇ​പ്പോ​ഴും ബി.​ജെ.​പി​ക്കി​ല്ല. ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ​മ്രാ​ട്ട് ചൗ​ധ​രി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദി​ലീ​പ് ജ​യ്സ്വാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത വി​ശ്വാ​സ്യ​ത മോ​ദി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 10,000 രൂ​പ​കൊ​ണ്ട് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. തേ​ജ​സ്വി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യാ​ൽ ജം​ഗി​ൾ രാ​ജ് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ചാ​ര​ണം.

    ക​റു​ത്ത കു​തി​ര​യാ​കാ​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​നാ​കു​മോ

    നി​തീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ചും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി​യും ബി​ഹാ​റി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ താ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ്യ​യു​ടെ​യും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ​യും വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​രു പോ​ലെ ചോ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ദ്ദേ​ഹം ബി.​ജെ.​പി ബി ​ടീ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഴി​മ​തി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ച്ച യാ​ത്ര​യോ​ടെ പ​ഴ​യ ആ​ര​വം അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പി​റ​കി​ലി​ല്ലാ​താ​യി. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ യാ​ത്ര​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ് സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ യാ​ത്ര​യും പ്ര​ശാ​ന്തി​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പി​ച്ചു. ബി​ഹാ​റി​ൽ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​റു​ത്ത കു​തി​ര​യാ​കാ​നു​ള്ള പ്ര​ശാ​ന്തി​ന്റെ ശ്ര​മം വി​ജ​യി​ക്കു​മോ എ​ന്ന് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. എ​ല്ലാം കൂ​ടി ബി​ഹാ​റി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ചാ​കു​ക​യാ​ണ്.

