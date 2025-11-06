Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബിഹാർ വോട്ടെടുപ്പ്:...
    India
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:11 PM IST

    ബിഹാർ വോട്ടെടുപ്പ്: ഉച്ചവരെ 33 ശതമാനം പോളിങ്; പോളിങ് കൂടിയ ജില്ല ബെഗുസാരായി, കുറഞ്ഞത് പട്ന; ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ടനിര

    text_fields
    bookmark_border
    bihar-election-poling
    cancel
    Listen to this Article

    പട്ന: വാശിയേറിയ പ്രചാരണം നടന്ന ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ ഉച്ചവരെ 33 ശതമാനം പോളിങ്. ബെഗുസാരായി ജില്ലയിലാണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ്. 30.37 ശതമാനം. പട്നയിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിങ്. 23.71 ശതമാനം. രാവിലെ മുതൽ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ടനിര കാണാം.

    പട്നയിലെ ബൂത്തിൽ സ്ലിപ്പ് ഇല്ലാതെ എത്തിയവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരണാധികാരി വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഇതോടെ ബൂത്തിന് പുറത്ത് യുവതികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു.

    ബി​ഹാ​ർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ 18 ജില്ലകളിലെ 121 മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. 1314 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ഇതിൽ 122 പേർ സ്ത്രീകളാണ്. 3.75 കോടി ജനങ്ങളാണ് ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക.

    പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്‍റെ ജൻ സൂരജ് പാർട്ടി 119 സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സരപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഭോറയിൽ മത്സരിക്കുന്ന പ്രീതി കിന്നാർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ്. എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കി തയാറാക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 243 സീറ്റുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള 20 ജില്ലകളിലെ 122 മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് 10ന് നടക്കും. 14ന് വോട്ടെണ്ണി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.

    2020ൽ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായാണ് ബിഹാറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. എൻ.ഡി.എ സഖ്യം125 സീറ്റിലും ആർ.ജെ.ഡിയുടെ മഹാസഖ്യം 110 സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. ജെ.ഡി.യു 43 സീറ്റും കോൺഗ്രസ് 19 സീറ്റും നേടി. ജെ.ഡി.യു 115 സീറ്റിലും ബി.ജെ.പി 110 സീറ്റിലും ആർ.ജെ.ഡി 144 സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് 70 സീറ്റിലുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്.

    മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​ന് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​തി​നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് 30000 രൂ​പ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വും കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി​യു​മ​ട​ക്കം വ​മ്പ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ യു​വ​നേ​താ​വ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​ശാ​ലി ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ഘോ​പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് 2015 മു​ത​ലാ​ണ് തേ​ജ​സ്വി ജ​യി​ച്ചു ​വ​രു​ന്ന​ത്. ജെ.​ഡി.​യു മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ കൂ​ടി​യാ​യ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ യാ​ദ​വാ​ണ് ഇ​​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. 2010ൽ ​തേ​ജ​സ്വി​യു​ടെ അ​മ്മ റ​ബ്രി​ദേ​വി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട് സ​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്.

    പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ ജ​ൻ സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ച​ഞ്ച​ൽ സി​ങ്ങും ര​ഘോ​പൂ​രി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. പി​താ​വ് ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വു​മാ​യി ഉ​ട​ക്കി സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ തേ​ജ്പ്ര​താ​പ് വൈ​ശാ​ലി​യി​ലെ മ​ഹു​വ​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്ക് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് വ​ലു​ത് എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് തേ​ജ്​​പ്ര​താ​പി​ന്റെ അ​നി​യ​നാ​യ തേ​ജ​സ്വി. എ​ന്നാ​ൽ, തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് ജ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റ​ബ്രി​ദേ​വി​യു​​ടെ അ​മ്മ മ​ന​സ്സ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ അ​ക്കാ​ര്യം തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​മാ​യി മാ​റി​യ മ​ഹാ​സ​ഖ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ളാ​കും ഇ​ത്ത​വ​ണ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​ക. മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ‘സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര’​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ​കു​ത്ത് വ​ള​​രെ കു​റ​വു​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:polingLatest NewsCongressBihar Election 2025BJP
    News Summary - Bihar election phase 1: Over 27 percent voter turnout recorded at 11 am
    Similar News
    Next Story
    X