Madhyamam
    16 Oct 2025 7:00 AM IST
    16 Oct 2025 7:00 AM IST

    ബിഹാറിൽ ഇൻഡ്യക്ക് ധാരണയായില്ല

    ബിഹാറിൽ ഇൻഡ്യക്ക് ധാരണയായില്ല
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം മു​ന്നി​ലെ​ത്തി നി​ൽ​ക്കേ സീ​റ്റു​വി​ഭ​ജ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ എ​​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ത.

    ബി.​ജെ.​പി ര​ണ്ടാം പ​ട്ടി​ക​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ ജെ.​ഡി.​യു​വും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ന്റെ എ​ൽ.​ജെ.​പി​യും ഒ​ന്നാം പ​ട്ടി​ക​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന ആ​ർ.​എ​ൽ.​എം നേ​താ​വ് ഉ​പേ​ന്ദ്ര കു​ഷ് വാ​ഹ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​രു​ന്ന ഏ​താ​നും സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും ഭി​ന്ന​ത പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    12 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം​പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ബി.​ജെ.​പി മി​ഥി​ലാ​ഞ്ജ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ണ്ണു​വെ​ച്ച് 25കാ​രി​യാ​യ നാ​ടോ​ടി ഗാ​യി​ക മൈ​ഥി​ലി ഠാ​കു​റി​നെ അ​ലി​ന​ഗ​റി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി. മൈ​ഥി​ലി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്. മു​ൻ ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ന​ന്ദ് മി​​ശ്ര​യാ​ണ് ബ​ക്സ​റി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. 57 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ജെ.​ഡി.​യു ഒ​ന്നാം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​നാ​യ ഛോട്ടെ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന അ​ന​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ്ങും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു ദി​വ​സം മാ​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കേ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ സീ​റ്റു​വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ല്ല. സി.​പി.​ഐ(​എം.​എ​ൽ) 18 സീ​റ്റി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    Bihar Election Nitish Kumar NDA Candidate list INDIA Alliance
