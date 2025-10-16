Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബിഹാർ...
    India
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 6:38 AM IST

    ബിഹാർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: നിതീഷിന് കഠിനം

    text_fields
    bookmark_border
    മി​ക​ച്ച ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​വ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന നി​തീ​ഷ് പ​ഴ​യ നി​തീ​ഷി​ന്റെ നി​ഴ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്
    representative image
    cancel
    camera_alt

    നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ

    പട്ന: ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ബി​ഹാ​ർ വാ​ഴു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് അ​ടു​ത്ത മാ​സം ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ഗ്നി​പ​രീ​ക്ഷ. ഓ​ന്തി​നെ പോ​ലെ നി​റം മാ​റു​ന്ന നേ​താ​വ് എ​ന്ന് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന നി​തീ​ഷി​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​ക്കും.

    ആ​ർ‌.​ജെ.‌​ഡി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഇ​ട​തു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​ജ്ജ​രാ​കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പോ​ലും പ്ര​വ​ച​ന​ത്തി​ന് മു​തി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, 2005ൽ ​തു​ട​ങ്ങി​യ നി​തീ​ഷ് യു​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ‘സു​ശാ​സ​ൻ ബാ​ബു’ (മി​ക​ച്ച ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​വ്) എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന നി​തീ​ഷ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ നി​തീ​ഷി​ന്റെ നി​ഴ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. പ്രാ​യം കൂ​ടു​ന്ന​തും ആ​രോ​ഗ്യം ക്ഷ​യി​ക്കു​ന്ന​തും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ത​ന്നെ പ​ല അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 2013 മു​ത​ൽ കാ​ലു​മാ​റി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ വ​ല്യേ​ട്ട​ൻ പ​ദ​വി​ക്കും ഇ​ള​ക്കം ത​ട്ടി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി നി​തീ​ഷ് വ​രു​മോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    101 സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​ത​മാ​ണ് ജെ.​ഡി.​യു​വും ബി.​ജെ.​പി​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2020ൽ ​ജെ.​ഡി.​യു 115ഉം ​ബി.​ജെ.​പി 110ഉം ​സീ​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഒ​തു​ക്ക​ലി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണി​ത്.

    തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​വി​ഷ​യ​മാ​കും. ജോ​ലി തേ​ടു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷം എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് എ​തി​രാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം സ്ത്രീ​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ ജ​ൻ സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും അ​സ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മ​ജ്‌​ലി​സ്-​ഇ-​ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്‌​ലി​മീ​നും (എ‌.​ഐ‌.​എം‌.​ഐ‌.​എം) ബി​ഹാ​റി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ട്.

    മു​സ്‍ലിം ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന എ‌.​ഐ‌.​എം‌.​ഐ‌.​എം പ്ര​വേ​ശ​നം ഇ​ൻ​ഡ്യാ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കും. ആ​ർ‌.​ജെ‌.​ഡി ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ൾ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും മ​തേ​ത​ര വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ഭ​ജ​നം ആ​ർ‌.​ജെ‌.​ഡി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ വാ​ദം. സീ​മാ​ഞ്ച​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കി​ഷ​ൻ​ഗ​ഞ്ച്, ക​തി​ഹാ​ർ, അ​രാ​രി​യ, പൂ​ർ​ണി​യ എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് എ‌.​ഐ‌.​എം‌.​ഐ‌.​എ​മ്മി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം.

    നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​ന്റെ ‘ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഒ​രു ജോ​ലി’ എ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. മ​ഹി​ളാ റോ​സ്ഗ​ർ യോ​ജ​ന​ക്കു​കീ​ഴി​ൽ 125 യൂ​നി​റ്റ് സൗ​ജ​ന്യ വൈ​ദ്യു​തി, ഒ​രു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ൻ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ്. പ​ത്തു​ല​ക്ഷം ജോ​ലി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​വു​മാ​യി 2020ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ച്ച നേ​താ​വാ​ണ് തേ​ജ​സ്വി. തീ​​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​വും വോ​ട്ടു​ചോ​രി വി​വാ​ദ​വും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ല​യ​ടി​ക്കും.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യാ​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മു​ണ്ടാ​കും. ക​ളം​മാ​റി ചാ​ടു​ന്ന​തി​ൽ വി​രു​ത​നാ​യ നി​തീ​ഷ് ത​ന്റെ 12 എം.​പി​മാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചാ​ൽ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും കു​ലു​ങ്ങും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bihar ElectionNitish KumarRJDchief ministerBJP
    News Summary - Bihar election: a tight competition for Nitish Kumar
    Similar News
    Next Story
    X