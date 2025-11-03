Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:29 AM IST

    യഥാർഥ ആർ.ജെ.ഡിയെന്ന് അവകാശവാദം; ജെ.ജെ.ഡിയുമായി ലാലുവിന്റെ മകൻ

    യഥാർഥ ആർ.ജെ.ഡിയെന്ന് അവകാശവാദം; ജെ.ജെ.ഡിയുമായി ലാലുവിന്റെ മകൻ
    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം വൈ​ശാ​ലി​യി​ലെ മ​ഹു​വ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം വീ​ണ്ടും ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​കു​ന്നു. യാ​ദ​വ​ർ​ക്കും മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ മ​ഹു​വ ആ ​നി​ല​ക്കാ​ണ് ലാ​ലു​വി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന്റെ കോ​ട്ട​യാ​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ ത​ന്റെ പ്ര​താ​പം ന​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​ണ് ലാ​ലു പു​റ​ന്ത​ള്ളി​യ മ​ക​ൻ തേ​ജ് പ്ര​താ​പി​ന്റെ ശ്ര​മം.

    മ​ഹു​വ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ലാ​ലു​വും മ​ക​നും ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. തേ​ജ​സ്വി​ക്കും തേ​ജ് പ്ര​താ​പി​നും ഇ​ട​യി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് വി​വേ​ച​നം ക​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ആ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​ണ​വ​ർ. ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ത​ല​വ​ൻ ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വി​ന്റെ മ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് ത​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത് മ​ഹു​വ​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ലാ​ണ്. അ​നി​യ​ൻ തേ​ജ​സ്വി​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ളി​യ​മ്പെ​യ്യു​ന്ന തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് ജെ.​ജെ.​ഡി​യാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന്റെ ഈ ​ശ​ക്തി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം അ​സ്തി​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് തേ​ജ് പ്ര​താ​പ്.

    മു​ൻ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ ലാ​ലു​വി​ന്റെ മ​ക​ൻ ജ​ന​ശ​ക്തി ജ​ന​താ​ദ​ൾ (ജെ.​ജെ.​ഡി) എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചാ​ണ് സ്വ​ന്തം രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ കു​ടും​ബാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​യെ​ന്നും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പി​ൻ​ബ​ലം ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​ണ് താ​നെ​ന്നു​മു​ള്ള പ​രി​വേ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് ത​ന്റെ പ്ര​താ​പം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​രം വ​ള​രെ കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് യാ​ദ​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വി​ന​യ് യാ​ദ​വ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ മു​കേ​ഷ് റോ​ഷ​നും തേ​ജ് പ്ര​താ​പും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​ര് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ന്റെ ലോ​ക് ജ​ൻ​ശ​ക്തി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ്ങി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​യേ​റ്റു​ന്നു​ണ്ട്.

    ചി​രാ​ഗി​ന്റെ എ​ൽ.​ജി.​പി ദ​ലി​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് ഉ​ന്ന​ത ജാ​തി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ര​ജ്പു​ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി കി​ട്ടു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ര​ജ്പു​ത് വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ടി സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് പി​ടി​ക്കും. യാ​ദ​വേ​ത​ര ഒ.​ബി.​സി​ക്കാ​രും ഇ.​ബി.​സി​ക്കാ​രും മ​റ്റു ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ദ​ലി​ത് പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    2015 മു​ത​ൽ 2017 വ​രെ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി -ജെ.​ഡി.​യു സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യം. താ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് 500 കോ​ടി രൂ​പ മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്കി​ലു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന് പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ട​തെ​ന്നാ​ണ് തേ​ജി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ ര​ണ്ടാ​മ​തും ഇ​വി​ടേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ച​തു കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തേ​ജ് പ്ര​താ​പ് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ൻ.​ഡി.​എ ആ​ണ് അ​തി​വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് വോ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തേ​ജ​സ്വി​യെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യ​തും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ന​ൽ​കു​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി റോ​ഷ​ൻ പ​യ​റ്റു​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന ര​ജ​പു​ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ യാ​ദ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് വോ​ട്ട്. അ​തി​നാ​ൽ യാ​ദ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ വോ​ട്ടു ഭി​ന്നി​പ്പ് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​തി​ൽ​പൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ മ​ഹ​ബൂ​ബി​ന്റെ പ​ക്ഷം. യാ​ദ​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി തേ​ജ് പ്ര​താ​പി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ത​ന്നെ ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

