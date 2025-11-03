Begin typing your search above and press return to search.
    പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് പുല്ലുവില; പണമൊഴുക്കി എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​ം
    പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് പുല്ലുവില; പണമൊഴുക്കി എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ
    പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നി​ട്ടും ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ണ​മൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ർ​ക്കാ​ർ. പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം നേ​ര​ത്തേ ന​ട​ത്തി​യും പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ കാ​ത്തി​രു​ന്നു​മാ​ണ് ‘പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​നം’. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ഹി​ള റോ​സ്ഗാ​ർ യോ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് 10,000 രൂ​പ വീ​തം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റെ വൈ​കി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​മു​ള്ള സ്വ​യം സ​ഹാ​യ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘ജീ​വി​ക’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള ഓ​രോ വ​നി​ത​ക്കും 10,000 രൂ​പ സ​ഹാ​യം നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് നി​കു​തി ദാ​താ​വാ​ക​രു​തെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​പാ​ധി.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റും വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് തു​ക വി​ത​ര​ണ തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ന​ട​ത്തി. കൃ​ത്യം ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ത​ര​ണം. വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17, 24, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ അ​ടു​ത്ത വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​ണ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റി​ന് നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​ക്ഷേ, മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ, മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ ഇം​പീ​ച്ച് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നു​വ​രെ പ​റ​യു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ബാ​ക്കി തു​ക വി​ത​ര​ണം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ശ​ക്തം. തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​​പ​ക്ഷം രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തെ സൗ​ജ​ന്യ​വും വോ​ട്ടി​ന് കൈ​ക്കൂ​ലി​യു​മാ​ണി​തെ​ന്നും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. ‘വോ​ട്ട് വാ​ങ്ങ​ൽ’ ആ​ണെ​ന്ന് ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​ആ​ർ.​ജെ.​ഡി എം.​പി മ​നോ​ജ് ഝാ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി​യും ന​ൽ​കി.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്ന​ത് നേ​ര​ത്തേ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ക​മീ​ഷ​നാ​ക​ട്ടെ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യം ന​ൽ​കി​യ ‘ല​ഡ്‍ലി​ബ​ഹീ​ൻ യോ​ജ​ന’​യോ​ട് അ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട് ഇ​വി​ടെ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മാ​ർ​ഗം ഇ​തു​ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ക​ളി​ക​ൾ ഫ​ലം കാ​ണു​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

