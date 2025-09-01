ബിഹാർ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക; ഹരജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

ബിഹാർ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക; ഹരജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറിൽ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയവർക്ക് അവകാശ വാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ അനുവദിച്ച സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി സുപ്രീംകോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും.
കമീഷൻ അനുവദിച്ച സമയം തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ആർ.ജെ.ഡിയും സി.പി.ഐ.എം.എലും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
മുൻ ഉത്തരവിനു ശേഷം അവകാശവാദം സമർപ്പിക്കുന്ന വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാതീതമായ വർധനയുണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register