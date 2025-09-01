Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    1 Sept 2025 6:15 AM IST
    1 Sept 2025 6:15 AM IST

    ബിഹാർ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക; ഹരജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

    Bihar draft voter list row
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​മ​യം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും സി.​പി.​ഐ.​എം.​എ​ലും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​നു ശേ​ഷം അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    voter listIndia NewsLatest NewsSupreme CourtBihar Voter List Row
    Bihar draft voter list; Petition to be considered today
