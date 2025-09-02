Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Sept 2025 6:47 AM IST
    date_range 2 Sept 2025 6:47 AM IST

    ബിഹാർ: നിലപാട് തിരുത്തി കമീഷൻ, ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം

    ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​ക​ളും അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കും
    Bihar: Commission changes its stand
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​​​ന്റെ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ശേ​ഷ​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ. നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ​ത്രി​ക​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി​ക്ക് മു​മ്പ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ത്ത​രം എ​ല്ലാ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു

    ക​ര​ട്​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി, സി.​പി.​ഐ (എം.​എ​ൽ) പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ​കു​റി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 ന് ​അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ശേ​ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ​അ​​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി പി​ന്നീ​ട് സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കും. ഈ ​പ്ര​​ക്രി​യ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി​വ​രെ തു​ട​രും. എ​ല്ലാ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​ക​ളും അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ക്കാ​ര്യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്‌​ജി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച്, അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പാ​രാ ലീ​ഗ​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ലാ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. എ​ല്ലാ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ജി​ല്ലാ ജ​ഡ്ജി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് 65 ല​ക്ഷം പേ​രു​ക​ളാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ നീ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫോ​മി​നൊ​പ്പം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22 ന് ​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ധാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള വി​ധി​ക്ക് 22,723 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ല​യ​വി​ൽ പേ​രു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി 1,34,738 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ​ക​മീ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. മി​ക്ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന​ല്ലെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ധാ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ക​മീ​ഷ​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ യാ​തൊ​രു സു​താ​ര്യ​ത​യു​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് ഭൂ​ഷ​ൺ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടി​നു​ശേ​ഷം വി​ഷ​യം വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

