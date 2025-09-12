Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    12 Sept 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    12 Sept 2025 8:01 AM IST

    ബിഹാർ: ബി.ജെ.പിയും ജെ.ഡി.യുവും 100 വീതം സീറ്റുകളിലെങ്കിലും മത്സരിക്കും

    ബിഹാർ: ബി.ജെ.പിയും ജെ.ഡി.യുവും 100 വീതം സീറ്റുകളിലെങ്കിലും മത്സരിക്കും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 100 വീ​തം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​യു-​ബി.​ജെ.​പി ധാ​ര​ണ. ബി.​ജെ.​പി​യും ജെ.​ഡി.​യു​വും ചേ​ർ​ന്ന് 205-210 സീ​റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കി​ട്ടെ​ടു​ത്തേ​ക്കും.

    35-40 സീ​റ്റു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ന്റെ ലോ​ക ജ​ന​ശ​ക്തി പാ​ർ​ട്ടി (രാം ​വി​ലാ​സ്), കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ജി​തി​ൻ റാം ​മ​ഞ്ചി​യു​ടെ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ അ​വാം മോ​ർ​ച്ച (സെ​ക്കു​ല​ർ), ഉ​പേ​ന്ദ്ര കു​ഷ്വാ​ഹ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ലോ​ക്സ​മ​താ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നീ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കും. 243 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 131 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കു​ള്ള​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് 111 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​മു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജെ.​ഡി.​യു 17 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി 16 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഇ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും 12 വീ​തം സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി. സീ​റ്റ് തു​ല്യ​മാ​യി വീ​തി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ങ്കി​ലും പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​യു ബി.​​ജെ.​പി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ഒ​രാ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കും.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രിയാകാൻ നി​തീ​ഷി​ന്റെ മ​ക​ന്റെ പേ​രും

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലും വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ൻ.​ഡി.​എ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​തീ​ഷ് മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് ജെ.​ഡി-​യു നി​ല​പാ​ട്. ബി​ഹാ​റി​ലെ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന നി​ല മോ​ശ​മാ​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ചി​രാ​ഗ് പാ​സ്വാ​ൻ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ പ​ര​സ്യ വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ൽ​സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന ചി​രാ​ഗി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണു​ണ്ടെ​ന്ന സം​സാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ മ​ക​ൻ നി​ഷാ​ന്ത് കു​മാ​റി​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പേ​ന്ദ്ര കു​ഷ്വാ​ഹ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​തീ​ഷ് ത​ന്നെ ന​യി​ക്ക​​ട്ടെ എ​ന്നാ​ണ് മ​ക​ൻ നി​ഷാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ‘ഇ​ൻ​ഡ്യ’ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ല

    വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും തേ​ജ​സ്വി​യും ഇ​ള​ക്കി മ​റി​ച്ച ബി​ഹാ​റി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഇ​നി​യും സീ​റ്റു​ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 70 സീ​റ്റു​ക​ൾ ത​ർ​ക്കി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദ​യ​നീ​യ പ​രാ​ജ​യ​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ സീ​റ്റു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞാ​ലും ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​ത് വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യം.

    പു​തു​താ​യി ചെ​റു​ക​ക്ഷി​ക​ൾ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത് സീ​റ്റു​വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തേ സ​മ​യം ഏ​തൊ​ക്കെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഏ​തൊ​ക്കെ ക​ക്ഷി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശ ധാ​ര​ണ​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ 7616 കോ​ടി​യു​ടെ റെ​യി​ൽ -റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

