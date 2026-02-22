Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    22 Feb 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 2:17 PM IST

    ഒടുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു; ഭൂപൻ ബോറ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു

    ഒടുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു; ഭൂപൻ ബോറ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു
    ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ച മുൻ അസം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഭൂപൻ ബോറ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നു. മുൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ സഞ്ചു ബോറയും ഭൂപനൊപ്പം ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂപൻ ബോറ രാജി കത്ത് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് അത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൻമാർ ബോറയുടെ വസതിയിലെത്തി അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംസാരിച്ചിരുന്നു.

    തീരുമാനം പുന:പരിശോധിക്കാൻ ഭൂപൻ ബോറ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ ബോറയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചതിന്‍റെ പിറ്റേ ദിവസം താൻ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ബോറയുടെ രാജി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അസം പി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് പ്രതികരിച്ചു.

    assam election Bhupen Borah Congress BJP
    News Summary - Bhupen Borah leaves Congress and joins BJP
