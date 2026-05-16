    India
    date_range 16 May 2026 11:38 PM IST
    date_range 16 May 2026 11:38 PM IST

    ഭോ​ജ്ശാ​ല: കോ​ട​തി​വി​ധി​ക്ക് എതി​രെ മു​സ്‍ലിം വ്യ​ക്തി​നി​യ​മ ബോ​ർ​ഡ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഭോ​ജ്ശാ​ല-​ക​മാ​ൽ മൗ​ല പ​ള്ളി ത​ർ​ക്ക കേ​സി​ലെ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​​കോ​ട​തി വി​ധി സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​​ല്ലെ​ന്ന് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ മു​സ്‍ലിം പേ​ഴ്സ​ന​ൽ ലോ ​ബോ​ർ​ഡ്. ഭോ​ജ്ശാ​ല സ​ര​സ്വ​തി ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും, മു​സ്‍ലിം പ​ള്ളി​യി​ലെ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു​ള്ള കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്തി​നി​യ​മ ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ച​രി​ത്ര വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്കും, പു​രാ​വ​സ്തു തെ​ളി​വു​ക​ൾ​ക്കും, ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മു​ൻ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ് വി​ധി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​മാ​ൽ മൗ​ല മ​സ്ജി​ദ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്തി​നി​യ​മ ബോ​ർ​ഡ് വ​ക്താ​വ് ഡോ.​എ​സ്.​ക്യു.​ആ​ർ. ഇ​ല്ല്യാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ച​രി​ത്ര വ​സ്തു​ത​ക​ളെ​യും റ​വ​ന്യൂ രേ​ഖ​ക​ളെ​യും, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കോ​ള​നി​കാ​ല​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളെ​യും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യു​മെ​ല്ലാം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് വി​ധി. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, 1991 ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ നി​യ​മ​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​നും വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ല​പാ​ടെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:highcourtmuslim personal lawmajid
    News Summary - Bhojshala: Muslim Personal Law Board against High Court verdict
