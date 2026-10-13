ധ്രുവ് റാഠിയുടെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്തു; മുൻ ഡിജിപിക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് സേവാദൾ

ധ്രുവ് റാഠിയുടെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്തു; മുൻ ഡിജിപിക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് സേവാദൾtext_fields
ബംഗളൂരു: യൂട്യൂബറും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ധ്രുവ് റാഠിയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച്, ബിജെപി നേതാവും വിരമിച്ച ഐപിഎസ് ഓഫീസറുമായ ഭാസ്കർ റാവുവിനെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കർണാടക പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് സേവാദൾ യങ് ബ്രിഗേഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒക്ടോബർ 10ന് നൽകിയ പരാതിയിൽ, യങ് ബ്രിഗേഡിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജുനൈദ് പി.കെ. ആണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ധ്രുവ് റാഠി ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല, വിദേശ പൗരനായിരിക്കാം എന്ന തരത്തിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഭാസ്കർ റാവു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
ധ്രുവ് റാഠിയുടെ പൗരത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ പൂർണ്ണമായും വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും, ഇത് മനഃപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനുമുള്ള ശ്രമമാണെന്നുമാണ് യങ് ബ്രിഗേഡ് ആരോപിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ഇടയാക്കുമെന്നും, പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച്, കോടിക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സുള്ള ഒരു യൂട്യൂബറെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്നും യങ് ബ്രിഗേഡ് പറയുന്നു. ഒരു സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനല്ല, സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് മേധാവി വരെ ആയിരുന്ന, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും, നിലവിൽ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവുമായ ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
നിയമം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ നിയമം ലംഘിച്ച് വ്യാജ വാർത്ത പരത്തുന്നത് ഖേദകരമാണെന്നും, ഇത് മനഃപൂർവ്വം സാമുദായിക സ്പർദ്ധ വളർത്താനും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കാനുമുള്ള ബിജെപിയുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്നും യങ് ബ്രിഗേഡ് ആരോപിച്ചു. അതിനാൽ, ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ ഭാസ്കർ റാവുവിനെതിരെ ഐടി ആക്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്ത് കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ബ്രിഗേഡിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തി വിഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണ് ധ്രുവ് റാഠി. അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ സർക്കാർ മാതൃകാപരമായ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണമെന്നും, ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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