'ബെൻസിന്റെ മൈലേജ് ഒറ്റയടിക്ക് 17ല്‍ നിന്ന് അഞ്ചിലെത്തി': E20 പെട്രോൾ കൊടുത്ത പണിയെന്ന് വ്ലോഗർ; വിശദീകരണവുമായി കമ്പനി

'ബെൻസിന്റെ മൈലേജ് ഒറ്റയടിക്ക് 17ല് നിന്ന് അഞ്ചിലെത്തി': E20 പെട്രോൾ കൊടുത്ത പണിയെന്ന് വ്ലോഗർ; വിശദീകരണവുമായി കമ്പനിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ധനങ്ങളിൽ 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർത്തുന്ന 'E20' പദ്ധതിയെച്ചൊല്ലി രാജ്യത്ത് ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നുവെന്നും എഞ്ചിനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള പരാതികൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളുമായി മെഴ്സിഡസ് ബെൻസും കേന്ദ്രസർക്കാരും രംഗത്തെത്തിയത്.
പ്രശസ്ത വ്ലോഗർ സൗരവ് ജോഷി പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയാണ് വിഷയത്തിൽ വലിയ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്. തന്റെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാറിൽ E20 ഇന്ധനം അടിച്ചതിന് ശേഷം മൈലേജ് 17-ൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്ററായി ഒറ്റയടിക്ക് താഴ്ന്നുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചാൽ മുൻപ് 800 കിലോമീറ്റർ കിട്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ 480 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ, തങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിഎസ് VI വാഹനങ്ങളും E20 ഇന്ധനത്തിന് പൂർണ്ണമായും അനുയോജ്യമാണെന്ന് മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
അതേസമയം, മൈലേജ് കുറയുമെന്ന ആശങ്കകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രചാരണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പെട്രോളിനേക്കാൾ താപമൂല്യം എഥനോളിന് കുറവായതിനാൽ ഇന്ധനക്ഷമതയിൽ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും, അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയല്ല. വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന സാഹചര്യവും (ട്രാഫിക്, ഡ്രൈവിംഗ് രീതികൾ) മൈലേജിനെ നിർണ്ണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പൂനെയിലെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ARAI) നടത്തിയ വിപുലമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് E20 ഇന്ധനം നടപ്പിലാക്കിയത്. പഴയ മോഡൽ വാഹനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തകരാറുകൾ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസിംഗിനിടെ അവ പരിഹരിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ എഞ്ചിനുകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധകമല്ലെന്നും മന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഇന്ധനത്തെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ ആസൂത്രിതമാണെന്ന് ഗഡ്കരി ആരോപിച്ചു. എഥനോൾ ഉപയോഗം കർഷകർക്ക് നേട്ടമാകുകയും രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും, സാങ്കേതികവിദ്യ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വാഹന ഉടമകൾക്കിടയിലുള്ള ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും സർക്കാരും കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത്തരം ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.
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