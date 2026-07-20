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    India
    Posted On
    date_range 20 July 2026 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 10:38 AM IST

    രാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണം- ബെന്നി ബെഹനാൻ എം.പി

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    ലോക്‌സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി
    രാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണം- ബെന്നി ബെഹനാൻ എം.പി
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    ​ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച പണം, സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വഴിപാട് സാധനങ്ങൾ വൻതോതിൽ വകമാറ്റിയെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിൽ സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബെന്നി ബെഹനാൻ എം.പി ലോക്‌സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകി.

    ​ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അറസ്റ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വിഷയം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനോടും ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിനോടും അടിയന്തരമായി സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുകയാണ്.

    ​കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവമെന്ന് ബെന്നി ബെഹനാൻ എം.പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭക്തർ നൽകുന്ന സംഭാവനകളുടെ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും അവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അടിയന്തരമായി പ്രസ്താവന നടത്തണമെന്നും, കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സമയബന്ധിതമായ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ സുരക്ഷാ-നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും നോട്ടീസിൽ എം.പി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:benny behananlok sabhaAyodhyaram temple scamram temple
    News Summary - Benny Behanan MP seeks LS discussion on alleged diversion of crores in Ayodhya temple offerings
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