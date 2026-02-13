Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightബംഗ്ലാദേശ്...
    World
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 1:47 PM IST

    ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ തന്നെ; കേവല ഭൂരിപക്ഷവും കടന്ന് ബി.എൻ.പി

    text_fields
    bookmark_border
    ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ തന്നെ; കേവല ഭൂരിപക്ഷവും കടന്ന് ബി.എൻ.പി
    cancel

    ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ദേശീയ പാർട്ടി ചെയർമാൻ താരിഖ് റഹ്മാൻ ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി. 208 സീറ്റകളാണ് ബി.എൻ.പിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇനിയും ബംഗ്ലാദേശിൽ പലയിടങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്തിമ ഫലം പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല.

    എതിരാളികളായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സഖ്യത്തിന് 52 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. ഇസ്ലാമി ആന്തോളൻ ബംഗ്ലാദേശ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആറ് സീറ്റുകളും മാത്രമാണ് നേടാനായത്.

    ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രധാനമായും ബി.എൻ.പിയും അവരുടെ മുൻ സഖ്യ കക്ഷിയായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും തമ്മിലായിരുന്നു. മുൻപ്രധാന മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പാർട്ടിയായ അവാമിലാഗിനെ നിരോധിച്ചതിനാൽ ബി.എൻ.പിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല.

    ബംഗ്ലാദേശിലെ മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് സിയാവുർ റഹ്മാന്‍റെയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയയുടെയും മകനാണ് താരിഖ് റഹ്മാൻ. നിയമപരമായ കേസുകളും പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം 17 വർഷം ലണ്ടനിലായിരുന്നു താരിഖ്. ഡാർക്ക് പ്രിൻസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. വിജയം നേടിയ താരിഖ് റഹ്മാനും പാർട്ടിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭിനന്ദനമറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bengladeshelection resultBNPTarique Rahman
    News Summary - bengladesh election result
    Similar News
    Next Story
    X