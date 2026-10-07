ആർ.എസ്.എസ് അപകീർത്തി കേസ്: പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയ്ക്കും നാലപ്പാടിനുമെതിരായ വിചാരണ നടപടികൾ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

ആർ.എസ്.എസ് അപകീർത്തി കേസ്: പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയ്ക്കും നാലപ്പാടിനുമെതിരായ വിചാരണ നടപടികൾ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തുtext_fields
ബെംഗളൂരു: ആർ.എസ്.എസിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് നാലപ്പാട് എന്നിവർക്കെതിരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തുടങ്ങിയ വിചാരണ നടപടികൾക്ക് ബെംഗളൂരുവിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക കോടതി സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തി. അഡീഷണൽ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജൂൺ 27-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സമൻസ് ഉത്തരവും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്) സെക്ഷൻ 356 പ്രകാരമുള്ള മാനനഷ്ടക്കേസും ചോദ്യം ചെയ്ത് നേതാക്കൾ സമർപ്പിച്ച ക്രിമിനൽ റിവിഷൻ ഹർജിയിലാണ് പ്രത്യേക കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്.
ഹരജിയിൽ വിധി പറയുന്നതിന് മുൻപായി വിചാരണക്കോടതിയിലെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോയാൽ റിവിഷൻ ഹരജിയുടെ പ്രസക്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് നടപടികൾ കോടതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചത്. കേസ് ഒക്ടോബർ 30-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
പരാതിക്കാരന് ആർ.എസ്.എസ് ബന്ധത്തിന് തെളിവുകളില്ല: സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ സന്ദേശ് ചൗട്ട
പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ സന്ദേശ് ജെ. ചൗട്ട, പരാതിക്കാരന്റെ നിയമപരമായ അർഹതയെത്തന്നെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു:
വ്യക്തിഗത തെളിവുകളുടെ അഭാവം: താൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിന്റെ (ആർ.എസ്.എസ്) പ്രവർത്തകനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ വസ്തുതകളോ ഹാജരാക്കാൻ പരാതിക്കാരനായ തേജസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.
ബാധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ല: അപകീർത്തിക്കേസിൽ സ്വകാര്യ അന്യായം ഫയൽ ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് നിയമപരമായ പരിക്കേറ്റതോ ബാധിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇവിടെ പരാതിക്കാരൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളല്ലെന്നും അതിനാൽ പരാതി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മജിസ്ട്രേറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു; പ്രത്യേക കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം
മുഹമ്മദ് നാലപ്പാടിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് വിക്രം ഹുയിൽഗോൾ, ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്.എസ്) സെക്ഷൻ 222(1) പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നൽകുന്ന പരാതിയിൽ മാത്രമേ ബി.എൻ.എസ് സെക്ഷൻ 356 പ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് വാദിച്ചു. പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പരാതിക്കാരന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള നിയമപരമായ അധികാരം ഉണ്ടോയെന്നത് ഒരു വിചാരണയിലൂടെ മാത്രം കണ്ടെത്തേണ്ട വിഷയമല്ലെന്നും, മറിച്ച് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പ്രാഥമികമായി പരിശോധിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന നിബന്ധനയാണെന്നും പ്രത്യേക കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇതിനകം സമൻസ് അയക്കുകയും സാക്ഷിമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. അഡ്വക്കേറ്റുമാരായ ശതഭിഷ ശിവണ്ണ, പരിതോഷ് എസ്.എം എന്നിവർ മുഖേനയാണ് നേതാക്കൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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