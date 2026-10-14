എസ്.ഐ.ആർ വിരുദ്ധ പ്രകടനത്തിന് നേരെ പൊലീസ് നടപടി: മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ വിശദ റിപ്പോർട്ട് തേടിtext_fields
ബംഗളൂരു: ബംഗളൂരുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന എസ്.ഐ.ആർ വിരുദ്ധ പ്രകടനത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ ചൊവ്വാഴ്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടി. പ്രതിഷേധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ നിരവധി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും കൈയേറ്റം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, അതേസമയം, സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റിനെ മർദ്ദിക്കുകയും കാമറ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു.
പ്രതിഷേധക്കാരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെട്ട സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ റിപ്പോർട്ട് തേടിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി ‘എക്സ്’ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രകടനം തന്റെ സർക്കാരിനെതിരെയോ തനിക്കെതിരെയോ ആയാൽ പോലും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ മാനിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
"ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ അവകാശം ആവശ്യപ്പെടാനും ബംഗളൂരുവിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് നിഷേധിക്കാനും കഴിയില്ല," -എസ്.ഐ.ആർ അഭ്യാസത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യയും നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ പരാമർശിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർണാടക പാലിക്കണം. ഇരട്ടത്താപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല," ശിവകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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