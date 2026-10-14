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    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് നേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ ശി​വ​കു​മാ​ർ വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി

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    ഫോ​ട്ടോ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റി​നെ മ​ർ​ദ്ദി​ക്കു​ക​യും കാ​മ​റ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചു
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് നേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ ശി​വ​കു​മാ​ർ വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്കും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ ശി​വ​കു​മാ​ർ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി. പ്ര​തി​ഷേ​ധം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു, അ​തേ​സ​മ​യം, സാ​ധാ​ര​ണ വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഫോ​ട്ടോ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റി​നെ മ​ർ​ദ്ദി​ക്കു​ക​യും കാ​മ​റ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി​യ​താ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ‘എ​ക്‌​സ്’ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ക​ട​നം ത​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രെ​യോ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ​യോ ആ​യാ​ൽ പോ​ലും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    "ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ ​അ​വ​കാ​ശം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​ത് നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല," -എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഇ​ന്ത്യ​യും ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. "രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല," ശി​വ​കു​മാ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - Bengaluru Protests: CM DK Shivakumar Seeks Report on Police Action Against Media
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