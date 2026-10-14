എസ്.ഐ.ആർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം: പൊലീസ് നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

എസ്.ഐ.ആർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം: പൊലീസ് നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രിtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ സമരക്കാർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും നേരെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ കയ്യേറ്റങ്ങൾ സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ. വിഷയത്തിൽ ബംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസിന്റെ പെരുമാറ്റവും ഇടപെടലുകളും സർക്കാർ വിശദമായി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തിങ്കളാഴ്ച കർണാടക മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തന്നെ പ്രക്ഷോഭകരെയും വിദ്യാർഥി നേതാക്കളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും പൊലീസ് തടയുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശം അടിച്ചമർത്തപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു.
'പൊലീസ് ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് തടസ്സമാകരുത്'; നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് മന്ത്രി
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പൊലീസിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ അറിയിച്ചു:
"പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പൊലീസ് നിലകൊള്ളുന്നത്, അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് തടസ്സമാകാനല്ല. പൊലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വെറും ക്രമസമാധാനപാലനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല; ഓരോ പൗരനും ഭയമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായും സമാധാനപരമായും വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സമാധാനപരമായ വിയോജിപ്പ് ഒരിക്കലും ക്രമസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയല്ല, മറിച്ച് നിയമസംവിധാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവകാശമാണത്."
— ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, സ്വന്തം സുരക്ഷയും പൊതുജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പൊലീസുമായി സഹകരിക്കാനും മുൻകൂട്ടി വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരം; പരിശോധന നടത്തും
ആയുധങ്ങളില്ലാതെ സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേരാനുള്ള അവകാശം അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഒന്നാണെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും അത് പക്ഷപാതപരമാകരുതെന്ന് കോടതികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഫ്രീഡം പാർക്കിലേക്ക് ചുരുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് പൊലീസിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഇത് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും ജനശ്രദ്ധയും കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ആരോപിക്കുമ്പോൾ, നഗരത്തിലെ കനത്ത ഗതാഗതവും സുരക്ഷയും നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നിരുന്നാലും, തിങ്കളാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പ്രതിഷേധക്കാർക്കും നേരെ പൊലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നേരിട്ട് വിഷയത്തിൽ പരിശോധന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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