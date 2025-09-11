ബംഗളൂരു മെട്രോ ഓറഞ്ച് ലൈൻ വൈകും; ഡബ്ൾഡക്കർ ​ൈഫ്ലഓവർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബി.എം.ആർ.സി.എൽ

ബംഗളൂരു മെട്രോ ഓറഞ്ച് ലൈൻ വൈകും; ഡബ്ൾഡക്കർ ൈഫ്ലഓവർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബി.എം.ആർ.സി.എൽtext_fields
ബംഗളൂരു: ബി.എം.ആർ.സി.എല്ലിന്റെ ബംഗളൂരു മെട്രോ ഫേസ് മൂന്ന് ഓറഞ്ച് ലൈനിൽ പുതിയ ഡിസൈനായ ഡബ്ൾഡക്കർ ൈഫ്ലഓവർ വരുന്നു. ഒരേ സമയം മുകളിലും താഴെയുമായി മെട്രോ സർവിസാണ് ബി.എം.ആർ.സി.എൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ രൂപകൽപനയിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ നിലവിൽ ഓറഞ്ച് ലൈനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ബജറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച്ശതമാനം വർധനയുമുണ്ടാവും.
ബംഗളൂരുവിലെ മെട്രോ റെയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായ ഫേസ് മൂന്ന് പൂർത്തിയാക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലായി ഡബ്ൾഡക്കർ പാതകൾ നിർമിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള സമയപരിധിയേക്കാൾ ഒരു വർഷം കൂടുതലെടുത്താലും 2031 മേയിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഭാവിയിലെ റോഡ് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ രൂപകൽപനയുടെ ലക്ഷ്യം, പക്ഷേ ഇതിന് വലിയ ചെലവ് വരും.
ഡിസൈൻ മാറ്റം പദ്ധതിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബജറ്റ് ഏകദേശം 5 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും വിശാലമായ സ്റ്റേഷനുകൾക്കും റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ നടപടികൾക്കും കൂടുതൽ ഭൂമി ആവശ്യമായി വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.ഏറക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന യെല്ലോ ലൈൻ (ബൊമ്മസാന്ദ്രയിലേക്കുള്ള ആർവി റോഡ്) 2025 ആഗസ്റ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും പുതിയ ഇടനാഴികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തതോടെ മൂന്നാം ഘട്ടം കൊട്ടിഘോഷിച്ചാണ് ആരംഭിച്ചത്.
15,611 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി 44.65 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്, രണ്ട് റൂട്ടുകളിലായി 31 എലിവേറ്റഡ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ജെപി നഗർ നാലാം ഘട്ടം മുതൽ കെമ്പാപുര വരെ (32.15 കിലോമീറ്റർ), ഹൊസഹള്ളി മുതൽ കടബാഗെരെ വരെ (12.5 കിലോമീറ്റർ). 2025 നവംബറിൽ ടെൻഡറുകൾ വിളിക്കുമെന്നും ഡിസംബറിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2026 ഓടെ നിർമാണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. എട്ട് പാക്കേജുകളായി പ്രവൃത്തികൾ വിഭജിക്കപ്പെടും,പണിപൂർത്തീകരിക്കാൻ അഞ്ചര വർഷമെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഡബ്ൾ ഡക്കർ ഡിസൈൻ ബംഗളൂരുവിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല വരുന്നത്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റാഗിഗുഡക്ക് സമീപമുള്ള യെല്ലോ ലൈനിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽ-കം-റോഡ് വയഡക്റ്റ് ഇതിനകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
