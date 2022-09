'ബംഗളൂരു എന്നും നവീന ആശയങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം'; വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളത്തിലായ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് മഹീന്ദ്ര ചെയർമാൻ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര. വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ എക്സ്കവേറ്ററിൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. 'ഏതുനിലയിലും ബംഗളൂരു എന്നും നവീന ആശയങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം' എന്നാണ് വിഡിയോക്ക് ക്യാപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



കനത്ത പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് ബംഗളൂരു കടുത്ത ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാണ്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കർണാടക തലസ്ഥാനം ഇത്രയും രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി പെയ്ത മഴയിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ബേസ്മെന്റുകളടക്കം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിൽ അയക്കരുതെന്നും അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇകോസ്‍പേസ്, ബെല്ലാന്ദൂർ, കെ.ആർ മാർക്കറ്റ്, സിൽക്ക് ബോർഡ് ജങ്ഷൻ, വാർത്തൂർ എന്നീ മേഖലകളിൽ വെള്ളം കയറിയി. നിരവധി വീടുകളിലും ഐ.ടി കോറിഡോറും വെള്ളത്തിലായി.

I second that thought. Where there's a will, there's a way… https://t.co/aJvxVfCbXn