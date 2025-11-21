Begin typing your search above and press return to search.
    മല്ലയ്യയുടെ കിങ്ഫിഷർ ടവറിലെ ഫ്ലാറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇ.ഡിക്ക് ബംഗളൂരു ഹൈകോടതിയുടെ അംഗീകാരം

    മല്ലയ്യയുടെ കിങ്ഫിഷർ ടവറിലെ ഫ്ലാറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇ.ഡിക്ക് ബംഗളൂരു ഹൈകോടതിയുടെ അംഗീകാരം
    മുംബൈ: മല്ലയ്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബംഗളൂരു നഗരത്തിലെ കിങ്ഫിഷർ ടവറിലെ ഫ്ലാറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മുംബൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റി​ന്റെ നീക്കം ബംഗളൂരു ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു. മല്ലയ്യയുടെ യുനൈറ്റഡ് ബ്രീവറീസും പ്രസ്റ്റീജ് എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട്സും ചേർന്നാണ് ബംഗളൂരുവിൽ ഫ്ലാറ്റ് നിർമിച്ചത്.

    ഈ ഫ്ലാറ്റിനായി വ്യവസായിയായ രാജേന്ദ്രകുമാർ ജയിൻ 2011ൽ 18.4 കോടി രൂപ മുടക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഫ്ലാറ്റ് കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്കുകളെ കബളിപ്പിച്ച കേസിൽ സി.ബി.ഐ മല്ലയ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇയാൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടാതെയായി.

    2016 ൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യത്തി​ന്റെ പേരിൽ ഇ.ഡി ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു. യു.ബി ഗ്രൂപ്പി​ന്റെ ഉമസ്ഥതയിലുള്ളതിനാലാണ് ഇ.ഡി ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ രജിസ്ട്രേഡ് ​വൽപനക്കരാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജയിൻ ഇത് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് 2019 ൽ അനുകൂല വിധി സമ്പാദിച്ചു.

    ഇതേ വർഷം എസ്.ബി.ഐ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യം മല്ലയ്യയുടെ സ്വത്തുക്കൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായി മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയെ സമീപിച്ചു. യു.ബിയുടെ ഔദ്യോഗിക ലിക്വി​ഡേറ്റർ ഇതിനെ എതിർത്തു. ഇത് പ്രത്യേക കോടതി തള്ളുകയും ബാങ്കിന് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഇതിനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നതിനിടെ ജയിൻ വിൽപന കരാർ ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കമ്പനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിച്ചു. ലിക്വിഡേറ്റർ എൻ.ഒ.സി നൽകുകയും ജയിൻ വൽപന കരാർ 2021 ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിൽപനക്കകരാർ സ്ഥാവര വസ്തു എന്ന നിലയിൽ ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഹൈക്കോടതി ഇ.ഡിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്.

