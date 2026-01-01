Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 8:04 AM IST

    ബംഗളൂരു ബുൾഡോസർരാജ് പുനരധിവാസം: വിദ്വേഷ പ്രചാരണവുമായി ബി.​ജെ.​പി; ‘മി​നി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്​ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു’

    ബംഗളൂരു ബുൾഡോസർരാജ് പുനരധിവാസം: വിദ്വേഷ പ്രചാരണവുമായി ബി.​ജെ.​പി; ‘മി​നി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്​ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു’
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: യെ​ല​ഹ​ങ്ക​യി​ൽ ബുൾഡോസർ രാജിലൂടെ വീടുകൾ നഷ്ടമായവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ വിദ്വേഷപ്രചാരണവുമായി ബി.ജെ.പി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്രീ​ണ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യം കാ​ര​ണം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ‘മി​നി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്’​ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ബി.ശജ.പി നേതാവും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വുമായ ആ​ർ. അ​ശോ​ക ആ​രോ​പി​ച്ചു. യെ​ല​ഹ​ങ്ക​യി​ലെ കൊ​ഗി​ലു ലേ​ഔ​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ‘മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഗൂ​ഗ്ൾ മാ​പ്പി​ൽ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വീ​ടു​ക​ളൊ​ന്നും കാ​ണി​ച്ചി​രുന്നില്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ന​ൽ​കി​. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം ക​ന്ന​ടി​ഗ​രെ വി​ഡ്ഢി​ക​ളാ​ക്കി​. ഇ​പ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മി​നി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു. ഇവിടെ നാ​ലു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി​യി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, കൊ​ഗി​ലു ചേ​രി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള കേ​ബ്ൾ വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്’ -അ​ദ്ദേ​ഹം ആരോപിച്ചു.

    ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ വൈ​ദ്യു​തി​യി​ല്ലാ​തെ ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് വി​ല​കൂ​ടി​യ കേ​ബ്ൾ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്? അ​വ​ർ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​ണോ? ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ പെ​നു​കൊ​ണ്ട​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന താ​മ​സ​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തെ​യും താ​മ​സ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര​വി​രു​ദ്ധ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 600 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ ഏ​തു നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 13,000 വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ട് സം​ഭ​വി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും വീ​ടി​ല്ല. 2,400 സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര പ​റ​ന്നു​പോ​യി. പ​ക്ഷേ, ഇ​വി​ടെ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഫ്ലാ​റ്റു​ അ​നു​വ​ദി​ക്കുന്നു. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ‘ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ക​ളെ’​അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

