    24 March 2026 10:26 PM IST
    Updated On
    24 March 2026 10:26 PM IST

    ബംഗാൾ എസ്.ഐ.ആർ ആദ്യ അനുബന്ധ പട്ടികയായി; എണ്ണത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല

    ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തും ചേ​ർ​ത്ത​തു​മാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലാ​ണ് അവ്യ​ക്ത​ത​
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നേ​രി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തും ചേ​ർ​ത്ത​തു​മാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​തെ അ​നു​ബ​ന്ധ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ. ഇ​ന്ന​ലെ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ്, ബൂ​ത്ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ അ​നു​ബ​ന്ധ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ക​മീ​ഷ​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​ൻ ത​നി​ക്കു​പോ​ലും ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ‘‘എ​നി​ക്കി​പ്പോ​ൾ ക​ണ​ക്കു​ക​ളൊ​ന്നും ല​ഭ്യ​മ​ല്ല.

    എ​ത്ര പേ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. പ്ര​ക്രി​യ ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്’’- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 60 ല​ക്ഷം പേ​രു​ക​ൾ ‘പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ഈ ​പേ​രു​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന​തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം 705 ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച പേ​രു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​നു​ബ​ന്ധ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 29 ല​ക്ഷം പേ​രു​ടേ​തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത് എ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ആ​ദ്യ അ​നു​ബ​ന്ധ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തു​മാ​യ​വ​രു​ടെ മൊ​ത്തം എ​ണ്ണം ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സി​ലെ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​നാ പ്ര​ക്രി​യ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ട്ടി​ക​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പേ​രു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്ക് 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം നി​ശ്ചി​ത ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാം. 294 അം​ഗ ബം​ഗാ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ഏ​പ്രി​ൽ 23, 29 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും.

    TAGS:Election Commisonbengal sir
    News Summary - Bengal SIR becomes first supplementary list; number unclear
