    date_range 26 March 2026 7:25 AM IST
    date_range 26 March 2026 7:25 AM IST

    ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വൻ തിരിച്ചുവരവുകൾക്ക് അരങ്ങൊരുങ്ങി

    പ​ല നേ​താ​ക്ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പി​നാ​യി ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത്
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും (ടി.​എം.​സി) ബി.​ജെ.​പി​യും ത​മ്മി​ൽ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ല പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി​യു​ള്ള വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലി​നും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്കും ഒ​ടു​വി​ൽ പ​ല നേ​താ​ക്ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പി​നാ​യി ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    ബി.​ജെ.​പി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം, മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പൊ​തു​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ദി​ലീ​പ് ഘോ​ഷി​ന്റെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. 2024ലെ ​ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ​രാ​ജ​യ​വും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സം​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ക​ത്തി​ലെ ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നിരുന്നു. മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ൾ ഖ​ര​ഗ്‌​പൂ​ർ സ​ദ​റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ്ഞാ​ത​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചു​വ​രുന്ന മ​റ്റൊ​രു ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വാ​ണ് റി​തേ​ഷ് തി​വാ​രി. പാ​ർ​ട്ടി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ 2022ൽ ​സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട തി​വാ​രി മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം മാ​റി​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. കാ​ശി​പൂ​ർ-​ബെ​ൽ​ഗാ​ച്ചി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ക.

    തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​ൻ കു​നാ​ൽ ഘോ​ഷാ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി​യും മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത അ​നു​യാ​യി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ഘോ​ഷി​ന്റെ ക​രി​യ​ർ 2013ലെ ​ശാ​ര​ദ ചി​ട്ടി ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ലെ അ​റ​സ്റ്റോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ബേ​ലെ​ഘ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ ജ​ല​സേ​ച​ന മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​ബ് ബാ​ന​ർ​ജി​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ലാ​ണ്. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ഡോം​ജൂ​രി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ടി.​എം.​സി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ മ​ട​ങ്ങി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ട്ട​ക​മാ​യ ഹൗ​റ​യി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി ഡെ​ബ്ര​യി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​തി​ർ​ന്ന ടി.​എം.​സി നേ​താ​വും മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ വി​ശ്വ​സ്ത​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ജ്യോ​തി പ്രി​യ മ​ല്ലി​ക്കി​ന് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​ണ്. മ​ല്ലി​ക് ഭ​ക്ഷ്യ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ മ​ല്ലി​ക് ഹ​ബ്ര​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് അ​ധീ​ർ ര​ഞ്ജ​ൻ ചൗ​ധ​രി മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ബ​ഹ​റം​പൂ​രി​ൽ നി​ന്നാ​കും അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക. 294 അം​ഗ ബം​ഗാ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​പ്രി​ൽ 23നും 29​നും ന​ട​ക്കും. മേ​യ് നാ​ലി​നാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ.

    മുസ്‍ലിംകൾക്കുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല; മമതക്കെതിരെ ഉവൈസി

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യും സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്ന് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മ​ജ്‍ലി​സെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്‌​ലി​മീ​ൻ (എ.​ഐ.​എം.​ഐ.​എം) മേ​ധാ​വി അ​സ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​വൈ​സി എം.​പി. മ​മ​ത​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ബം​ഗാ​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യെ വ​ള​രാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​വൈ​സി. ബം​ഗാ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ബ​ദ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹു​മ​യൂ​ൺ ക​ബീ​റി​ന്റെ എ.​ജെ.​യു.​പി​യു​മാ​യി ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി കൈ​കോ​ർ​ക്കും. ഹു​മ​യൂ​ൺ ക​ബീ​റു​മാ​യു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഖ്യം, ബം​ഗാ​ളി​ലെ ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും അ​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണെ​ന്നും മു​സ്‍ലിം രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

