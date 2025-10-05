Begin typing your search above and press return to search.
    India
    date_range 5 Oct 2025 10:49 PM IST
    സംഭലിലെ ‘അനധികൃത’ പള്ളി ​വിശ്വാസികൾ തന്നെ പൊളിച്ചു

    believers demolished sambal masjid after land row
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    സം​ഭ​ൽ: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ സം​ഭ​ലി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട മു​സ്‍ലിം പ​ള്ളി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ത​ന്നെ പൊ​ളി​ച്ചു. സം​ഭ​ൽ ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് 30 കി.​മീ. അ​ക​ലെ അ​സ്മോ​ളി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ റ​യാ​ൻ ബു​സു​ർ​ഗി​ൽ ത​ടാ​ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ഗൗ​സു​ൽ​ബ​റ പ​ള്ളി പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​മാ​യെ​ത്തി​യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ള്ളി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ക​ല്യാ​ണ ഹാ​ൾ പൊ​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ​ള്ളി പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച് നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നി​ടെ ത​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ പ​ള്ളി പൊ​ളി​ച്ചു​കൊ​ള്ളാ​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് ഇ​ത് സ​മ്മ​തി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ന്നു​ത​ന്നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ള്ളി​യു​ടെ പു​റം​ചു​മ​രി​ന്റെ കു​റ​ച്ചു​ഭാ​ഗം പൊ​ളി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​തി​ർ​ത്തി ചു​മ​രും പൊ​ളി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ഞ​യ​റാ​ഴ്ച ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ള്ളി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പൊ​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ടെ പ​ള്ളി പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ​ള്ളി​ക്ക​മ്മി​റ്റി അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു.

