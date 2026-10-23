‘ബീഫ് കഴിക്കാറുണ്ടോ?’ ക്ലാസിൽ എഴുന്നേൽപിച്ചു; ദലിത് വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ അധ്യാപകനും പ്രിൻസിപ്പലുമടക്കം നാലുപേർക്കെതിരെ കേസ്

‘ബീഫ് കഴിക്കാറുണ്ടോ?’ ക്ലാസിൽ എഴുന്നേൽപിച്ചു; ദലിത് വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ അധ്യാപകനും പ്രിൻസിപ്പലുമടക്കം നാലുപേർക്കെതിരെ കേസ്text_fields
കോയമ്പത്തൂർ: ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ക്ലാസിൽ എഴുന്നേറ്റുനിർത്തി പരിഹസിക്കുകയും ജാതിയുടെ പേരിൽ നിരന്തരം അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ദലിത് വിദ്യാർഥി എ. അഖിലന്റെ (16) മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ബീഫ് കഴിക്കുന്നവരാണോയെന്ന് ചോദിച്ച് അധ്യാപകൻ ക്ലാസിൽ വിദ്യാർഥികളെ എഴുന്നേൽപിച്ചെന്നും പിന്നാലെ സഹപാഠികളിൽനിന്ന് ജാതിവിവേചനം നേരിട്ടെന്നും മാതാവ് എ. കൗസല്യാദേവി പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ, രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണ കുറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
ബീഫ് കഴിക്കുന്നവനാണെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾ മകനെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എഴുന്നേറ്റുനിർത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അഖിലന്റെ മാതാവ് എ. കൗസല്യാദേവി ആരോപിച്ചു. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ അധ്യാപകൻ വിജയകുമാർ ക്ലാസിൽ വെച്ച് വിദ്യാർഥികളോട് ബീഫ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചതായാണ് മാതാവ് പറയുന്നത്. ഇതിന് മറുപടിയായി അഖിലനും മറ്റ് നാല് വിദ്യാർഥികളും എഴുന്നേറ്റുനിന്നു. സംഭവത്തിനുശേഷം ജാതിയുടെ പേരിൽ രണ്ട് സഹപാഠികൾ മകനെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ജാതിവിവേചനവും അധിക്ഷേപവും മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
സഹപാഠികളിൽനിന്ന് നേരിട്ട അധിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഖിലൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അരുൺകുമാറിനോട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നാണ് മാതാവിന്റെ ആരോപണം. ജാതിയെയും ഭക്ഷണശീലങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള പരിഹാസം കുട്ടിയെ മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നുവെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് മാതാവിനോട് പറഞ്ഞാണ് അഖിലൻ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. വീട്ടുജോലിക്കാരിയായ മാതാവ് ഉച്ചയോടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടിയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ മരണത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും കുടുംബം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
അധ്യാപകൻ വിജയകുമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ അരുൺകുമാർ, രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെയും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ നിയമത്തിലെയും വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റാരോപിതരുടെ പങ്കും സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.