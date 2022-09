എസ്കലേറ്ററിൽ സ്യുട്ട്കേസ് വെക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക; ഇങ്ങനെയും അപകടം സംഭവിക്കാം -വിഡിയോ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: നമുക്ക് പലപ്പോഴും വലിയ ലഗേജുകളുമായി പോകേണ്ടി വരും. ആ സമയം ലഗേജുകളും കൊണ്ട് സ്റെറപ്പുകൾ ഇറങ്ങുകേയാ കയറുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എസ്കലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് എളുപ്പം. അങ്ങളെന ലഗേജുകളുമായി എസ്കലേറ്ററുകളിൽ ഇറങ്ങാൻ എത്തിയ രണ്ടുപേരുടെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടാക്കിയ അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപിക്കുന്നത്.

എസ്കലേറ്റർ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയിലുള്ള സ്യൂട്ട്കേസുകൾ ഇറക്കിവിടാൻ രണ്ടുപേർ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. വലിയ രണ്ട് സ്യൂട്ട്കേസുമായി എത്തിയ സ്ത്രീകൾ എസ്കലേറ്ററിൽ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവ ഇറക്കിവിടുകയായിരുന്നു. എസ്കലേറ്റർ നീങ്ങിയപ്പോൾ സ്യൂട്ട്കേസ് പിടിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിനാൽ അവ തെറിച്ചു വീണു. മുമ്പേ ഇറങ്ങുന്ന സ്ത്രീയുടെ മേലേക്കാണ് വീണത്. സ്യൂട്ട്കേസ് വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഇവർ എസ്കലേറ്റർ ഓടിയിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർ താഴെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടി കാലിൽ വീണ് അവരുടെ നില തെറ്റുകയായിരുന്നു.

എസ്കലേറ്ററിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് ബോധം പോയ അവരെ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. Show Full Article

Be careful when placing a suitcase on an escalator; Accident can also happen like this - video