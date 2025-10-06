Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:52 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:52 PM IST

    ബറേലി സംഘർഷം: ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊലീസ്

    ബറേലി സംഘർഷം: ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊലീസ്
    ബ​റേ​ലി (യു.​പി): ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ പോ​സ്റ്റ​ർ വി​വാ​ദ​വും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ‘ഇ​ത്തി​ഹാ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ’ (ഐ.​എം.​സി) നേ​താ​വ് തൗ​ഖീ​ർ റാ​സ​യു​ടെ ഏ​ഴ് അ​നു​യാ​യി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് യു.​പി ​പൊ​ലീ​സ്. ആ​ളൊ​ന്നി​ന് 15,000 രൂ​പ വീ​തം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​രാ​ണ് കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​രെ​ന്ന് സ്ഥ​ലം എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് കേ​സ്. ന​ദീം എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ട്ട ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ക്കേ​സും എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ മൗ​ലാ​ന തൗ​ഖീ​ർ റാ​സ ഖാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 80ല​ധി​കം പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 125പേ​രാ​ണ് പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. ക​ണ്ടാ​ല​റി​യു​ന്ന 3000ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​സു​ണ്ട്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം തൗ​ഖീ​റി​നെ​തി​രെ യോ​ഗി സ​ർ​ക്കാ​ർ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്. തൗ​ഖീ​റി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബ​റേ​ലി വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ​ക​​പോ​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

