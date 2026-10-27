ബന്ദിപ്പൂർ രാത്രി യാത്രാനിരോധനം; ഇനി കേരള-കർണാടക സർക്കാറുകളുടെ സംയുക്ത ഇടപെടൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബന്ദിപ്പൂർ പാതയിലെ രാത്രി യാത്ര നിരോധത്തിന് പരിഹാരമായി കേരള-കർണാടക സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ സംയുക്തമായി ബദൽ നിർദേശം സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ.
രാത്രിയാത്രനിരോധം സംബന്ധിച്ച് കർണാടക ഹൈകോടതി വിധി റദ്ദാക്കാതിരുന്ന സുപ്രീം കോടതി ബദൽ പദ്ധതികൾ നിർദേശിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തുരങ്കം ആണോ മൃഗങ്ങള്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാന് തടസ്സമില്ലാതെ മുകളില് കൂടി പോകുന്ന പാതയാണോ വേണ്ടതെന്ന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും ധാരണയിലെത്തി ഡി.പി.ആർ തയാറാക്കിയാലേ സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരൂ.
കൂടിയാലോചന നടത്താമെന്ന് കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പിയും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. കര്ണാടക സര്ക്കാറുമായുള്ള ചര്ച്ചക്ക് ബംഗളൂരുവിൽ എത്താമെന്ന് അവര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്.എച്ച് 766, എന്.എച്ച് 67 എന്നിവ ബന്ദിപ്പൂര് നാഷനല് പാര്ക്കിലൂടെയും ടൈഗര് റിസര്വിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
വന്യമൃഗങ്ങള് തുടര്ച്ചയായി കൊല്ലപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2009ലാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണര് ബന്ദിപ്പൂര് നാഷനല് പാര്ക്കിലൂടെയും ടൈഗര് റിസര്വിലൂടെയും രാത്രി ഒന്പത് മുതല് പുലര്ച്ചെ ആറ് വരെ വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോള് നിരോധനം പിന്വലിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത് ഹൈകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. അതാണ് ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നത്. അതേസമയം 2009ലെ കേസായിരുന്നിട്ടും യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ആരോപിക്കുന്നത്. പുതിയ സര്ക്കാര് വന്നപ്പോള് സമരം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.