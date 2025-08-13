Begin typing your search above and press return to search.
    India
    date_range 13 Aug 2025 10:17 PM IST
    date_range 13 Aug 2025 10:17 PM IST

    മുംബൈയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഇറച്ചിക്കടകൾക്ക് വിലക്ക്; പ്രതിഷേധിച്ച് നേതാക്കൾ

    ആദിത്യ താക്കറെ

    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ക​ല്യാ​ൺ-​ഡോം​ബി​വ​ലി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ക​ശാ​പ്പു​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കും ഇ​റ​ച്ചി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി നാ​ഗ്പു​ർ, സം​ഭാ​ജി ന​ഗ​ർ, മാ​ലേ​ഗാ​വ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളും. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ എ​ൻ.​സി.​പി അ​ട​ക്കം എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ ഗോ​കു​ലാ​ഷ്ട​മി ദി​ന​വും ജൈ​ന​മ​ത​ക്കാ​രു​ടെ ‘പ​ര്യു​ഷ​ൻ പ​ർ​വ’​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ ദി​ന​വും ആ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ വി​ല​ക്ക​ത്രെ. എ​ന്നാ​ൽ, ഹി​ന്ദു​മ​ത​ക്കാ​ര​ട​ക്കം മ​താ​ഘോ​ഷ ദി​ന​ത്തി​ൽ മാം​സം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ജി​ത് പ​വാ​ർ, ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​നേ​താ​വ് ആ​ദി​ത്യ താ​ക്ക​റെ, എ​ൻ.​സി.​പി പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ജി​തേ​ന്ദ്ര ആ​വാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ജി​ത് പ​വാ​ർ തെ​റ്റാ​യ ന​യ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഷാ​ഢി ഏ​കാ​ദ​ശി, മ​ഹാ​ശി​വ​രാ​ത്രി, മ​ഹാ​വീ​ർ ജ​യ​ന്തി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ലും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ദി​ന​ത്തി​ലും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ലും മാം​സം നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് തെ​റ്റാ​യ ന​യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ല്യാ​ൺ-​ഡോം​ബി​വ​ലി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ദി​ത്യ താ​ക്ക​റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ത് ക​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ന​ല്ല ക​മീ​ഷ​ണ​ർ. പ​ക​രം റോ​ഡി​ലെ കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്ത് ക​ഴി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും മാം​സം ക​ഴി​ക്കും-​ആ​ദി​ത്യ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​​ടെ വോ​ട്ട്ചോ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ഉ​ത്ത​ര​വെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് വി​ജ​യ് വ​ഡേ​ട്ടി​വാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ട്ടി​റ​ച്ചി ക​ഴി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​സി.​പി (എ​സ്.​പി) നേ​താ​വ് ജി​തേ​ന്ദ്ര ആ​വാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

