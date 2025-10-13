സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആർ.എസ്.എസ് നിരോധിക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ; നടപടിക്ക് നിർദേശിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി; പ്രതിഷേധവുമായി ബി.ജെ.പി

സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആർ.എസ്.എസ് നിരോധിക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ; നടപടിക്ക് നിർദേശിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി; പ്രതിഷേധവുമായി ബി.ജെ.പിtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ സ്കൂളുകളും സർവകലാശാലകളും ഉൾപ്പെടെ വിദ്യഭ്യാസ-പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലുമുള്ള ആർ.എസ്.എസിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഐ.ടി-ബി.ടി, ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ.
മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ദരാമയ്യക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതക്കും, ഐക്യത്തിനും ഭരണഘടനാ മൂല്യത്തിനും എതിരാണ് ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും, കുട്ടികൾ, യുവാക്കൾ, പൊതുജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമം കണക്കിലെടുത്ത് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒക്ടോബർ നാലിന് സമർപ്പിച്ച നിവേദനം പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാലിനി രജനീഷിന് നിര്ദേശം നല്കി.
കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ മകനും കർണാടകയിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമാണ് മന്ത്രിയായ പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ. കടുത്ത ആർ.എസ്.എസ് വിമർശകൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ഇദ്ദേഹം സ്വയംസേവക് സംഘം നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് സംഘ്പരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന നീക്കവുമായി രംഗത്തു വന്നത്.
സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ, പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് കീഴിലെ സ്ഥലങ്ങൾ, പാർക്കുകൾ, മറ്റു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ ശാഖാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും നിഷേധാത്മക ആശയങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും കുത്തിവെക്കുകയാണെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ നിവേദനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശാഖ, സംഘിക്, ബൈഠക് എന്നീ പേരിൽ ആർ.എസ്.എസ് നടത്തുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിന്റെയും മതേതര ചട്ടക്കൂടുകൾക്കും എതിരാണ് ആർ.എസ്.എസ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആശയമെന്ന് പ്രിയങ്കിന്റെ നിവേദനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പൊലീസ് അനുമതിയില്ലാതെ, വടികൾ കൈയിലേന്തിയുള്ള ആർ.എസ്.എസ് ചടങ്ങുകൾ കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നതായും പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.
മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ സന്ദർശിക്കുന്ന ചിത്രവുമായി ബി.ജെ.പി; മറുപടി നൽകി പ്രിയങ്ക്
പ്രിയങ്കിന്റെ നിവേദനവും തുടർന്നുള്ള സർക്കാർ നടപടിയിലും രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി ബി.ജെ.പി രംഗത്തെത്തി. പ്രിയങ്കിന്റെ പിതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർകെ ആർ.എസ്.എസ് ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ബി.ജെ.പി കർണാടക തിരിച്ചടിച്ചു. 2002ൽ ബംഗളൂരുവിലെ ആർ.എസ്.എസ് ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുന്ന പത്ര കട്ടിങ്ങാണ് പങ്കുവെച്ചത്. ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച ഖാർഗെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും പൂർണ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതായി ‘എക്സ്’ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
ഇതേ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവ് അമിത് മാളവ്യയും പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നു.
എന്നാൽ, ബി.ജെ.പി പോസ്റ്റിനെ തള്ളിയ പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ രംഗത്തുവന്നു. ബി.ജെ.പിയുടെ ഓർമക്കുറവാണെന്ന് പരിഹസിച്ച അദ്ദേഹം, സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ സമാധാന ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ക്രമസാമാധാനത്തിന് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാമൂഹിക സംഘടനകളുമായുള്ള കൂടികാഴ്ചയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സന്ദർശനമെന്നും, ഒപ്പം അന്നത്തെ ബംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സാംഗ്ലിയാനയുണ്ടെന്നും വിശദീകരിച്ച പ്രിയങ്ക്, കള്ള വാദങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞതായും വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഞായറാഴ്ച ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ബംഗളൂരുവിൽ പദസഞ്ചലനം നടത്തി. ആർ.എസ്.എസ് രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് പ്രിയങ്കിന് അറിയില്ലെന്നും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സംഘടനയെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പി പ്രസിഡന്റ് ബി.വൈ വിജയേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാറുകള് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, പിന്നീട് പിൻവലിച്ചതായും വിജയേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
പ്രിയങ്കിന് പിന്തുണയുമായി രോഹിത് പവാർ
സ്കൂളിലും പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലക്കണമെന്ന പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയുടെ ആവശ്യത്തിന് പിന്തുണയുമായി എൻ.സി.പി ശരദ് പവാർ വിഭാഗം നേതാവ് രോഹിത് പവാർ രംഗത്ത്. സർവകാലാശാലകൾ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാനപങ്ങളിലെ ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യഭ്യാസ നിലവാരത്തെ ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നും, ആർ.എസ്.എസ് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പുരോഗമന ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ദുർബലപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സർവകാലശാ ഡീനുകളും മേധാവികളും വരെ ആർ.എസ്.എസ് അനുഭാവികളായി മാറുന്നു. ഇതോടെ പിന്തിരിപ്പൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ശക്തിപ്രാപിക്കുകയാണ്. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം, സമത്വം എന്നിവക്ക് തിരിച്ചടിയാവുന്നതായും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിദ്യഭ്യാസ മികവിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ, മത പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ക്യാമ്പസുകളിൽ വിലക്കണമെന്നും, ഇത്തരം ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രോഹിത് പവാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സർക്കാർ സ്കൂളിലും കോളജിലും സർവകലാശാലകളും ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തനം നിരോധിക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ആർ.എസ്.എസ് ആശയങ്ങൾ യുവ മനുസ്സുകളെ രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കാത്ത വിധം ബ്രെയിൻവാഷ് ചെയ്യുകയാണ്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതു ഇടങ്ങളും അതിനായി ഉപയോഗിക്കാതെ സ്വകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളും സ്വന്തം വീടുകളും ഉപയോഗിച്ചോളൂ.. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതിയുമില്ല -പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
ആർ.എസ്.എസ് പ്രചരിപ്പിച്ച മൗലികവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ ചെരിപ്പെറിയുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
