വീണ്ടും വൈദികർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും ​നേരെ ബജ്റംഗ്ദൾ ആക്രമണം; ഇത്തവണ ഒഡിഷയിൽ, മർദിച്ചത് 70 അംഗ സംഘം

വീണ്ടും വൈദികർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും നേരെ ബജ്റംഗ്ദൾ ആക്രമണം; ഇത്തവണ ഒഡിഷയിൽ, മർദിച്ചത് 70 അംഗ സംഘംtext_fields
ഭുവനേശ്വർ: ഛത്തീസ്ഗഡിന് പിന്നാലെ ഒഡീഷയിലും ക്രൈസ്തവ വൈദികർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും നേരെ സംഘ്പരിവാർ ആക്രമണം. മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് മലയാളി വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയുമാണ് ഒഡീഷയിലെ ജലേശ്വർ ജില്ലയിലെ ഗംഗാധറിൽ എഴുപതോളം ബജ്റംഗദൾ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചത്. ബാലസോര് രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള വൈദികരായ ഫാ.ലിജോ നിരപ്പേൽ, ഫാ. വി.ജോജോ എന്നിവർക്ക് മർദനമേറ്റു.
മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകർ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. രണ്ടുവര്ഷം മുന്പ് മരിച്ച ക്രിസ്ത്യന് മതവിശ്വാസിയുടെ വീട്ടില് നടന്ന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാനാണ് രണ്ട് പുരോഹിതരും കന്യാസ്ത്രീകളും ഗ്രാമത്തിലെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് ഇവിടെ എത്തിയ ഇവര് രാത്രി എട്ടോടെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഘടിച്ചെത്തിയവവർ ആക്രമിച്ചത്. വൈദികരെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹായിയേയും അക്രമികൾ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ചു. മൊബൈല് ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുകയും വാഹനങ്ങള് കേടുവരുത്തുകയും ചെയ്തു.
