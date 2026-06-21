അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ അയോധ്യ വിടരുതെന്ന് എസ്.ഐ.ടി

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Posted Ondate_range 21 Jun 2026 11:30 PM IST
Updated Ondate_range 21 Jun 2026 11:30 PM IST
അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ അയോധ്യ വിടരുതെന്ന് എസ്.ഐ.ടിtext_fields
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News Summary - Ayodhya temple donation fraud: SIT bars trust officials from leaving Ayodhya
അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന മോഷ്ടിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളോടും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരോടും അയോധ്യയിൽനിന്ന് പോകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ചയാണ് നിർദേശം നൽകിയത്.
അതേസമയം, ക്ഷേത്രത്തിലെ സി.സി ടി.വി കാമറകളിൽനിന്നുള്ള പരിമിതമായ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 45 ദിവസത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്ന തരത്തിലാണ് കാമറകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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