Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:56 PM IST

    വിമാനനിരക്ക് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും- വ്യോമയാന മന്ത്രി

    Ram Mohan Raidu
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​മാ​ന​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡി.​ജി.​സി.​എ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന താ​രി​ഫ് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് യൂ​നി​റ്റ് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി റാം ​മോ​ഹ​ൻ നാ​യി​ഡു പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര റൂ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ വി​മാ​ന​നി​ര​ക്കു​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ​ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​മാ​ന​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കാ​ണു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ, മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ട​പെ​ട്ട് വി​മാ​ന​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ന്യാ​യ​മാ​യ​തും താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യോ​മ​യാ​ന​മേ​ഖ​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യ​തി​നാ​ലും ഡി​മാ​ൻ​ഡും സ​പ്ലൈ​യും ത​മ്മി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴു​മാ​ണ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:air strikeAviation ministerflight fare
