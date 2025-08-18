Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:47 PM IST

    ശരാശരി പ്രതിദിന യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾ 90,446 കോടിയായി; ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമടച്ചവരിൽ എസ്‌.ബി‌.ഐ മുന്നിൽ

    ന്യൂഡൽഹി: യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾ ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. ശരാശരി പ്രതിദിന മൂല്യം ജനുവരിയിലെ 75,743 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ആഗസ്റ്റിൽ 90,446 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 5.2 ബില്യൺ ഇടപാടുകളുമായി എസ്‌.ബി.‌ഐയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമടച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എസ്‌.ബി‌.ഐ റിസർച്ചിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ജൂലൈയിൽ മാത്രം 9.8 ശതമാനം വിഹിതവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സ്ഥിരമായി ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ കർണാടക (5.5 ശതമാനം), ഉത്തർപ്രദേശ് (5.3 ശതമാനം) എന്നിവയുമുണ്ട്. ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏക ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ്.

    ചെറിയ ഇടപാടുകൾ മുതൽ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ വരെ ദൈനംദിന പേയ്‌മെന്‍റുകൾക്കായി ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതൽ യു.പി.ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ, ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിന്‍റെ പണരഹിത ഭാവിയിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റവും യുപിഐ ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. മൊത്തം മൂല്യ ഇടപാടുകളിൽ പിയർ-ടു-മർച്ചന്റ് (P2M) ഇടപാടുകളുടെ പങ്ക് 2020 ജൂണിൽ വെറും 13 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2025 ജൂലൈയിൽ 29 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. അതേ കാലയളവിൽ വോളിയത്തിലെ വിഹിതം 39 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 64 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. ഇത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകളിലും സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിലും ശക്തമായ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    യു.പി.ഐയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ അതിവേഗം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രചാരത്തിലുള്ള പണത്തിന്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. 2025 ഏപ്രിൽ-ജൂലൈ കാലയളവിൽ സി.ഐ.സിയുടെ പ്രതിമാസ ശരാശരി വളർച്ച 193 ബില്യൺ രൂപയാണെങ്കിൽ, പ്രതിമാസ ശരാശരി യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾ 24,554 ബില്യൺ രൂപയാണ്.

    TAGS:SBIbankingPaymentsUPI Transactions
