തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷാ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചു; ആദ്യ 1.8 കിലോമീറ്ററിന് മിനിമം ചാർജ് 50 രൂപtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷാ നിരക്കുകൾ സർക്കാർ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. ചെന്നൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കാണ് പുതിയ നിരക്ക് ഘടന ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഓട്ടോകളിൽ ആദ്യ 1.8 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇനി മുതൽ 50 രൂപ മിനിമം ചാർജ് നൽകേണ്ടി വരും.
ഈ പ്രാരംഭ ദൂരത്തിന് പുറമേ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും യാത്രക്കാർ 25 രൂപ വീതം കൂടുതൽ നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1988-ലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 67(1) പ്രകാരമാണ് ഈ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും അതത് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റികളുമാണ് തങ്ങളുടെ പരിധിയിലെ ഓട്ടോ നിരക്കുകൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്.
സാധാരണ റോഡുകളിലെ നിരക്കുകൾക്ക് പുറമെ ഘട്ട് റോഡുകളിലെ യാത്രക്കും രാത്രികാല യാത്രകൾക്കും വെയിറ്റിങ് ചാർജുകൾക്കും പ്രത്യേക നിരക്കുകളും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘട്ട് റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് 60 രൂപയാണ് ബേസ് ഫെയർ വരുന്നത്. ഇത്തരം യാത്രകളിൽ പിന്നീട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 30 രൂപ വീതം അധികം ഈടാക്കും. രാത്രി 10 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ 5 മണിവരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ സാധാരണ നിരക്കിന്റെ ഒന്നര മടങ്ങ് തുക യാത്രക്കാർ നൽകേണ്ടി വരും. കൂടാതെ ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും ഒരു രൂപ വീതം വെയിറ്റിങ് ചാർജും ബാധകമായിരിക്കും.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് 2013-ലും 2014-ലും പുറത്തിറക്കിയ പഴയ ഉത്തരവുകൾ പൂർണമായും റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുതിയ നിരക്കുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ധന വിലക്കയറ്റവും മറ്റ് ജീവിതച്ചെലവുകളും കണക്കിലെടുത്ത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നിരക്കുകളിൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ദിവസേന ഓട്ടോയെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ യാത്രികർക്ക് ഇത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറും.