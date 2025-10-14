Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:01 PM IST

    വാങ്ചുകിന്റെ അറസ്റ്റ് ന്യായീകരിച്ച് അധികാരികൾ

    വാങ്ചുകിന്റെ അറസ്റ്റ് ന്യായീകരിച്ച് അധികാരികൾ
    സോ​നം വാ​ങ്ചു​ക്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് സോ​നം വാ​ങ്ചു​കി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത​തി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച് ലേ ​ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. വാ​ങ്ചു​ക് ദേ​ശ​സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കും വി​ധ​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വൈ​ര്യ​ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചെ​ന്നും ത​​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​ല്ല അ​റ​സ്റ്റും ത​ട​വും. എ​ല്ലാം പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി. ല​ഡാ​കി​ന് സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി, ആ​റാം പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ​ദ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭം അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​വു​ക​യും നാ​ലു​പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 100ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കും പ​റ്റി.

    വാ​ങ്ചു​കി​നെ രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലു​ള്ള ജോ​ധ്പു​ർ ജ​യി​ലി​ലാ​ണ് പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഏ​കാ​ന്ത ത​ട​വു​കാ​ര​ന​ല്ലെ​ന്നും എ​ല്ലാ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വാ​ങ്ചു​കി​ന്റെ ത​ട​വ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് ഭാ​ര്യ ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി ആ​ങ്മോ ഉ​ന്ന​ത കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​യാ​ണ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Sonam Wangchuk
    News Summary - Authorities justify Wangchuk's arrest
