Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎഴുത്തുകാരി ഇന്ദിര...
    India
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 3:51 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 3:54 PM IST

    എഴുത്തുകാരി ഇന്ദിര ല​ങ്കേഷ് അന്തരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹിന്ദുത്വ ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗൗരി ല​​ങ്കേഷിന്റെ അമ്മയാണ്
    Indira Lankesh
    cancel

    ബംഗളൂരു: പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ഇന്ദിര ല​ങ്കേഷ് അന്തരിച്ചു. 83 വയസായിരുന്നു. വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

    പ്രശസ്ത കന്നഡ എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ല​ങ്കേഷ് പത്രികയുടെ സ്ഥാപകനുമായ പി. ല​ങ്കേഷാണ് ഭർത്താവ്. ഹിന്ദുത്വ ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ഗൗരി ല​​ങ്കേഷ് മകളാണ്. പ്രമുഖ സിനിമാ സംവിധായികയായ കവിത ല​​ങ്കേഷ്, ഇന്ദ്രജിത് ല​​​​ങ്കേഷ് എന്നിവരാണ് മറ്റു മക്കൾ.

    കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ഇന്ദിര ല​​ങ്കേഷിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മകൾ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മുൻനിരയിൽ നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ദിര ലങ്കേഷ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:passes awayGauri LankeshAuthorBengaluru
    News Summary - Author Indira Lankesh passes away in Bengaluru
    Similar News
    Next Story
    X