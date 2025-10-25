Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 11:21 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:21 PM IST

    ഔറംഗാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇനി മുതൽ ഛത്രപതി സംബാജിനഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ

    Aurangabad,Chhatrapati Sambhajinagar,Railway Station,Renaming,Maharashtra,ഔറംഗാബാദ്. സംബാജി നഗർ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, മുംബൈ
    മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദ് നഗരത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം, ഔറംഗാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി "ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ" എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തതായി സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    പുതിയ സ്റ്റേഷൻ കോഡ് 'സിപിഎസ്എൻ' എന്നായിരിക്കുമെന്ന് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ നന്ദേഡ് ഡിവിഷന് കീഴിലാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ.

    ഔറംഗാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് മാറ്റാൻ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹായുതി സർക്കാർ ഒക്ടോബർ 15 ന് ഒരു ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

    ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെ സർക്കാർ ഔറംഗബാദ് നഗരത്തിന്റെ പേര് ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഔറംഗസീബിന്റെ പേരിലാണ് നഗരത്തിന് ആദ്യം പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജിന്റെ മകനും മറാത്ത രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്ന ഛത്രപതി സംഭാജിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് പുതിയ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    ഹൈദരാബാദിലെ ഏഴാമത്തെ നിസാമായ മിർ ഒസ്മാൻ അലി ഖാന്റെ ഭരണകാലത്ത് 1900-ൽ ഔറംഗബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുറന്നു.യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളായ അജന്ത ഗുഹകൾ, എല്ലോറ ഗുഹകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ.

    News Summary - Aurangabad Railway Station will now be known as Chhatrapati Sambhajinagar Railway Station.
