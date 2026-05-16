    Posted On
    date_range 16 May 2026 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 16 May 2026 11:45 PM IST

    പാർലമെന്റ് സ്ഥിരം സമിതി യോഗങ്ങളിൽ ഹാജർ പകുതി മാത്രം

    സു​പ്ര​ധാ​ന യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക്വാ​റം തി​ക​യാ​തെ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്ഥി​രം സ​മി​തി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ​ബ്ലി​ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ​യും ശ​രാ​ശ​രി ഹാ​ജ​ർ 53 ശ​ത​മാ​നം. ലോ​ക്സ​ഭ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ സ​മി​തി​ക​ൾ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം അ​ഞ്ച് യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക്വാ​റം തി​ക​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 11 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഹാ​ജ​റു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ട്ടം. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ഒ​രു സ്ഥി​രം സ​മി​തി​യി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 21 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 10 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 31 അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. പ​ബ്ലി​ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ 15 ലോ​ക്സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഏ​ഴ് രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം, ടെ​ലി​കോം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത​ത, ഗം​ഗ ന​ദി​യി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​പ്ര​ശ്നം, ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്ര​ധാ​ന അ​ജ​ണ്ട​ക​ളി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച യോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക്വാ​റം തി​ക​യാ​തെ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത്.

    TAGS:attendanceParliamentaryPublic Accounts Committee
    News Summary - Attendance barely half at Parliamentary Standing Committee meetings
