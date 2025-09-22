Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിമാനത്തിന്റെ കോക്...
    India
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 2:22 PM IST

    വിമാനത്തിന്റെ കോക് പിറ്റ് വാതിൽ പാസ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കാൻ ശ്രമം: പൈലറ്റ് കോക്ക്പിറ്റ് വാതിലടച്ചു, എട്ട് യാത്രക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വാരാണസി, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്, വിമാനറാഞ്ചൽ, aircraft,passcode,pilot,captain
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    വാരാണസി: എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ബംഗളൂരു-വാരണാസി വിമാനത്തിൽ ഒരു യാത്രക്കാരൻ കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. യാത്രക്കാരൻ നൽകിയ പാസ്‌കോഡ് ശരിയായിരുന്നെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നില്ല. വിമാനം റാഞ്ചാനാണെന്നു ഭയന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വാതിൽ തുറക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അടിയന്തര സന്ദേശമയച്ച് വിമാനം വാരാണസി വിമാനത്താവളത്തിലിറക്കി എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും സിഐഎസ്എഫിന് കൈമാറി.

    വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്. വിമനത്തിലെ കോക്പിറ്റ് പാസ്‌കോഡ് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. അതേസമയം, സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞ് വാരാണസി വിമാനത്താവള അധികൃതരും യാത്രക്കാരും പരിഭ്രാന്തിയിലായി. പ്രതികളായ യാത്രക്കാരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ തുടർന്നു.

    ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഫുൽപുർ പൊലീസ് സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ചു, സി.ഐ.എസ്.എഫ് സ്വീകരിച്ച നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. വിമാനത്താവള അധികൃതർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വിമാനം തട്ടികൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമാണോ നടന്നതെന്നും പൈലറ്റുമാർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള വിമാന കോക്പിറ്റിലേക്ക് കയറാനുള്ള ശ്രമം സുരക്ഷാവീഴ്ചയാണെന്നാണ് യാത്രക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HijackAirport authority of Indiaair India Express
    News Summary - Attempt to open aircraft's cockpit door with passcode: Pilot closes cockpit gate
    Similar News
    Next Story
    X