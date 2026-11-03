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    ഡൽഹി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മർദ്ദനം; കേന്ദ്രത്തിനും പൊലീസിനും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്

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    ഡൽഹി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മർദ്ദനം; കേന്ദ്രത്തിനും പൊലീസിനും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്
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    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നേരിട്ട ആക്രമണത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഡൽഹി പൊലീസിനും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്. വിഷയത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള യൂണിയൻ ഓഫ് വർക്കിങ് ജേണലിസ്റ്റ്സ് (കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ) ഡൽഹി ഘടകം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നടപടി.

    മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രമണവും സംഭവത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെയും പൊലീസിനെതിരെയും നടപടി വേണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പി.വി. ദിനേശും അഭിഭാഷക ആൻ മാത്യുവും സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹാജരായി

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    News Summary - attack on malayali journalists
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