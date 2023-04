ഏതു നിമിഷവും കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ആതിഖിന് അറിയാമായിരുന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ലഖ്നോ: എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ആതിഖ് അഹ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നു. പല​പ്പോഴും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി ഈ ഭീതി ആതിഖ് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. 2004ലെ ലോക് സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പൊലീസോ ഗുണ്ടകളോ ആരെങ്കിലും തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആതിഖ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫുൽപൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആതിഖ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുണ്ടാ നേതാവെന്ന വിശേഷണം ചാർത്തിക്കിട്ടിയിട്ടു പോലും അലഹാബാദിലെ സിറ്റി വെസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തവണ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചുവെന്നത് ആതിഖിന്റെ ജനസമ്മതിയാണ് തുറന്നു കാട്ടുന്നത്.

വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു ആതിഖിന്റെ ഭീതി. ''അവരുടെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം...എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. എന്ന് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുണ്ടാനേതാവായ വികാസ് ദുബെയെ പോലെയായിരിക്കും തന്റെ അന്ത്യമെന്നും ആതിഖ് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 2020 ൽ ​ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകത്തിലാണ് ദുബെ മരിച്ചത്. 2019 മുതൽ സബർമതി സെൻട്രൽ ജയിലിലായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ സമാജ് വാദി മുൻ എം.പിയായ ആതിഖ്. സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് യു.പിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇടക്കിടെ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ബറേലി ജയിലിൽ നിന്ന് യു.പിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വൈദ്യ പരിശോധനക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ആതിഖിനും സഹോദരനും വെടിയേറ്റത്. കുറ്റവാളി എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ വിധി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ അഗ്നിപരീക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ വൈകിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള പോരാട്ടമാണ് ദൈനംദിനം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആതിഖിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ അസദിനെ ശനിയാഴ്ച പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ലഖ്‌നൗ ജില്ലാ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകൻ മുഹമ്മദ് ഉമർ ജയ്‌സ്വാൾ കേസിൽ കൂട്ടുപ്രതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ മുഹമ്മദ് അലി അഹമ്മദ് 2021 ഡിസംബറിൽ വസ്തു ഇടപാടുകാരനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് നൈനി ജയിലിലാണ്. ഉമേഷ് പാലിന്റെ കൊലപാതകത്തിനുപുറമെ, പ്രയാഗ്‌രാജിലെ കേണൽഗഞ്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 2019 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഷൈസ്ത പർവീനെതിരെ വ്യാജ ആയുധങ്ങൾക്കും അനധികൃത ആയുധങ്ങൾക്കും കീഴിൽ മറ്റ് മൂന്ന് കേസുകളെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസുകൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അവർ ഒളിവിലാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് മക്കളെ പോലീസ് നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൈസ്ത പർവീൺ പ്രയാഗ്‌രാജിലെ പ്രാദേശിക കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.ആൺകുട്ടികളെ പ്രയാഗ്‌രാജിൽ കണ്ടെത്തി ശിശു സംരക്ഷണ ഹോമിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് പിന്നീട് പ്രാദേശിക കോടതിയെ അറിയിച്ചു. Show Full Article

Atiq ahmed knew that he might be killed at any moment