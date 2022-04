മംഗളൂരുവിൽ മത്സ്യസംസ്കരണ ഫാക്ടറിയിൽ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മൂന്നു പേർ മരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മംഗളൂരു: പ്രത്യേക വ്യവസായ മേഖലയിലെ മത്സ്യസംസ്കരണ ഫാക്ടറിയിൽ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു.പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശികളായ സമീറുല്ല ഇസ് ലാം(34),ഉമർ ഫാറൂഖ് (29), നിസാമുദ്ദീൻ സാസ്(32) എന്നിവരാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത്. മിറാജുല്ല ഇസ്ലാം,സറഫത്ത് അലി,അസൻ അലി,ഖരിബുല്ല,അഫ്തൽ മലിക് എന്നിവരെ മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.മത്സ്യമാലിന്യ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്ന സമീറുല്ലയാണ് ആദ്യം ബോധരഹിതനായി വീണതെന്നാണ് മറ്റു തൊഴിലാളികൾ പൊലീസിന് നൽകുന്ന വിവരം.പിന്നീട് ഒപ്പമുള്ളവരും.മൂന്ന് യുവാക്കളും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു.

