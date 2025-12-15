Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    15 Dec 2025 9:59 PM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 9:59 PM IST

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: തമിഴ്നാട്ടിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തന്ത്രങ്ങളുമായി ബി.ജെ.പി

    Bjp chief tamilnadu
    ചെ​ന്നൈ: അ​ടു​ത്ത ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ത​​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ത​മി​ഴ​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ​നൈ​നാ​ർ നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​ൻ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നം​ഗ സ​മി​തി​യെ കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വം നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന - ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നൊ​പ്പം വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഡി.​എം.​കെ​യെ​യും അ​തി​ന്റെ നേ​താ​വ് എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​നെ​യും സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴെ​യി​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ത് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പേ മു​ഖ്യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ക​ക്ഷി​യാ​യ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. 2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഈ ​ര​ണ്ട് ക​ക്ഷി​ക​ളും വെ​വ്വേ​റെ മു​ന്ന​ണി​ക​ളാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ബി.​ജെ.​പി 20 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് നാ​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Tamil Naduassembly electionBJP
