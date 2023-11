cancel camera_alt Representational Image By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link ഭോ​പാ​ൽ: മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ൻ പ​തി​​നെ​ട്ട​ട​വും പ​യ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​തു​ത​ല​മു​റ​​ക്കാ​യി സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​​ന്ന തീ​രു​മാ​നം മാ​റ്റി. ബി.​ജെ.​പി പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ 14 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 70 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യം 80. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 70 ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തു പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 74 വ​യ​സ്സു​ള്ള കെ.​എ​സ്. ഈ​ശ്വ​ര​പ്പ​യെ​യും 67 വ​യ​സ്സു​ള്ള ജ​ഗ​ദീ​ഷ് ഷെ​ട്ടാ​റി​നെ​യും ത​ഴ​ഞ്ഞ് ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രെ ​വെ​ച്ച് വോ​ട്ടു​തേ​ടി​യ​ത് ന​ല്ല ത​ന്ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന അ​നു​ഭ​വം ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പാ​ഠം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലെ ത​ല​മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രെ വീ​ണ്ടും രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ കാ​വി​പ്പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ത്ന ജി​ല്ല​യി​​ലെ ന​ഗോ​ഡ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ മ​ന്ത്രി നാ​ഗേ​ന്ദ്ര സി​ങ് ന​ഗോ​ഡ് ആ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ന​ഗോ​ഡി​ന് 80 വ​യ​സ്സാ​യി. രേ​വ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗു​ർ​ഹി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു നാ​ഗേ​ന്ദ്ര സി​ങ്ങി​ന് 79 വ​യ​സ്സു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖാ​ർ പ്ര​താ​പ് സി​ങ്ങി​ന് 25 വ​യ​സ്സേ​യു​ള്ളൂ. യു.​എ​സി​ലെ ജോ​ലി​ക​ള​ഞ്ഞാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​കൈ നോ​ക്കാ​ൻ പ്ര​താ​പ് സി​ങ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ന​ഗോ​ഡും സി​ങ്ങും അ​ഞ്ചു മാ​സം മു​മ്പ് ഇ​നി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ല്ല എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് വ​യോ​ധി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ: ജ​യ​ന്ത് മ​ളൈ​യ (76), ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ് സി​ങ് ര​ഘു​വം​ശി (75), സീ​താ​ശ​ര​ൺ ശ​ർ​മ (73), ബി​ശാ​ഹു​ലാ​ൽ സി​ങ് (73), മാ​യ സി​ങ് (73), ഹ​ജാ​രി​ലാ​ൽ ഡം​ഗി (72),​ പ്രേം​ശ​ങ്ക​ർ വ​ർ​മ (72), ജ​യ്സി​ങ് മ​റാ​വി (71), ഗോ​പാ​ൽ ഭാ​ർ​ഗ​വ (71), അ​ജ​യ് വി​ഷ്‍ണോ (71), ദു​ർ​ഗാ​ലാ​ൽ വി​ജ​യ് (71), ഗൗ​രി ശ​ങ്ക​ർ ബി​സെ​ൻ (71). ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ പ​ല പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്കും പ്രാ​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2019ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​മി​ത് ഷാ, 75 ​ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് എ​ൽ.​കെ. അ​ദ്വാ​നി, മു​ര​ളി മ​നോ​ഹ​ർ ജോ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്ക് സീ​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലെ ബി.​ജെ.​പി ന​യം​മാ​റ്റം അ​വ​സ​ര​വാ​ദ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ രാ​കേ​ഷ് ദീ​ക്ഷി​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

